В Томске хотят отменить выборы мэра

21 октября депутаты Законодательной думы Томской области поддержали поправки в закон о муниципальных образованиях, подразумевающие отмену прямых выборов главы Томска. Инициаторами выступили депутаты от «Единой России». В случае отмены прямых выборов мэра сэкономленные деньги могут пойти на помощь семьям мобилизованных.

21 октября Законодательной думой Томской области рассмотрены поправки в закон о муниципальных образованиях. Изменения касаются выборов главы Томска. Ранее Томск оставался одним из немногих городов России, где остались прямые выборы главы города. Областные депутаты приняли решение о рассмотрении правок, касающихся назначения главы города через голосование профильной комиссии городской думы.

Решение обосновывается отсутствием прямых выборов с 2018 года во всех муниципалитетах области (за исключением Томска) и тенденциями на усиление роли представительных органов власти. По мнению депутатов областной думы, отмена прямых выборов и назначение главы города позволит выявить кандидатов, которые способны «эффективно осуществлять полномочия главы муниципального образования». Проект поправок инициировало 9 депутатов, состоящих в «Единой России».

Председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская предложила сэкономленные деньги в размере 30 млн рублей перераспределить на меры социальной поддержки, в том числе на помощь семьям мобилизованных.

Ранее 21 октября профильный комитет думы Томска на внеочередном собрании посчитал возможным рассмотреть изменения в областной законопроект.

27 октября состоится общее собрание думы, где будет принято окончательное решение по рассматриваемому вопросу. Далее поправки должен одобрить губернатор Томской области Владимир Мазур.

Напомним, что ранее на трех томских мэров заведены уголовные дела. Действующего мэра Томска Ивана Кляйна отстранили от исполнения обязанностей в конце прошлого года в связи с коррупционным скандалом. В сентябре рассматривался вопрос о проведении досрочных выборов в декабре 2022 года и увеличении избирательного фонда до 30 млн рублей.