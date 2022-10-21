22 октября в должность руководителя АО «РЭС» в Новосибирсе вступит Дмитрий Шароватов, назначенный советом директоров компании. Владимир Герасимов, ранее занимавший кресло гендиректора, останется работать в качестве его первого заместителя.

Ранее Дмитрий Шароватов возглавлял совет директоров АО «Башкирская электросетевая компания», которая занимает лидирующее положение на рынке передачи и распределения электроэнергии на территории Республики Башкортостан.

Дмитрий Шароватов работает в энергетике с 1999 года. Он начал свою карьеру в ОАО «Московская городская телефонная сеть», где прошел от ведущего экономиста по планированию отдела экономического анализа и прогноза управления экономики и финансов до члена правления и заместителя генерального директора – финансового директора. В апреле 2014 года назначен на должность заместителя генерального директора по экономике, финансам и инвестициям ОАО «БЭСК». В сентябре 2015 года занял пост генерального директора компании, а уже в октябре 2020 года он был избран председателем совета директоров АО «БЭСК».

Новый руководитель АО «РЭС» будет не только решать масштабные задачи по трансформации самой компании, но и курировать системную работу по консолидации электросетевых активов, повышению эффективности деятельности предприятия в рамках государственного регулирования.

Владимир Герасимов, ранее занимавший должность генерального директора, продолжит работу в компании на позиции технического директора АО «РЭС».