Мэр Новосибирска прокомментировал отключение тепла на Плющихинском жилмассиве из-за конфликта застройщика с СГК

Тепло в дома на Плющихинском жилмассиве в Новосибирске после 12-часового отключения поступило по решению мэрии. Жители микрорайона остались без отопления из-за конфликта Новосибирской тепловой компании (входит в СГК) и ООО «Дискус плюс» на днях.

Конфликт между организациями прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 21 октября.

Мэр подчеркнул, что речь идёт о разногласиях между хозяйствующими субъектами, которые выясняют отношения в арбитражном суде в соответствии с федеральным законодательством. Однако после проведения муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) городские власти выпустили протокол, обязывающий стороны обеспечить теплом жителей микрорайона.

По словам Анатолия Локтя, отопление в дома на Плющихинском подано.

«На нас лежит обязанность, несмотря на эти споры, обеспечить теплом, горячей водой, светом всех новосибирцев – все социальные объекты, все жилые кварталы. В результате этого спора была серьёзная угроза прекращения подачи тепла, поэтому вынужден был инициировать проведение КЧС. Было жаркое обсуждение, в результате вышел документ, и я его подписал, — протокол, обязывающий всех участников этого процесса обеспечить теплом жилые кварталы и объекты, которые расположены на территории Новосибирска. Это касается СГК и непосредственно «Дискуса», поскольку зона ответственности у этой компании есть. На сегодняшний день тепло подано, оно обеспечивается, а дальше взаимоотношения в арбитраже выясняются», — сказал Анатолий Локоть.

Напомним, ранее отключение Плющихинского жилмассива от теплоснабжения прокомментировали в ООО «Дискус плюс». Конфликтная ситуация застройщика с ресурсоснабженцами продолжается уже несколько лет. Предметом спора стали, в частности, расчёты за тепло, которые, по мнению СГК, строительная компания осуществляла несвоевременно.