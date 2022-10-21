В Новосибирске подрядчик закончил ремонт фасада одного из самых заметных жилых строений центра – «Дома с башенкой» на площади Кондратюка. Здание с более чем полувековой историей приводили в порядок в течение последних семи лет. В этом году строители вышли на финишную прямую – обновили фасад и восстановили лепнину.

Дом по адресу: проспект Димитрова, 17 был построен в 1955 году, в нем шесть подъездов и 64 квартиры. Ранее, в 2015-2016 годах здесь провели реконструкцию холодного и горячего водоснабжения, а также отремонтировали кровлю. В этом году – обновили фасад, восстановив все декоративные элементы. На сегодня рабочие уже разбирают леса у стен здания, а горожане могут любоваться «помолодевшим» домом, а заодно и преобразившейся площадью Кондратюка.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил итоги капитального ремонта многоквартирного дома во время выездного совещания 17 октября.

«Это центральная часть города. Дом сразу бросается в глаза. И его внешний вид был, прямо скажем, очень непрезентабельным. Осыпалась штукатурка, выцвела краска. А дом красивый, архитектура интересная. Теперь, после ремонта, дом выглядит очень достойно. Отремонтирована крыша, система водоснабжения и фасадная часть. Подрядчик качественно восстановил в том числе лепнину здания, которое вновь стало украшением площади Кондратюка», – сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Отметим, что капитальный ремонт многоквартирного дома выполнялся по региональной программе капремонтов подрядной организацией ООО «Мастер-Дом-Сервис». Финансирование работ осуществлялось за счет взносов горожан в Фонд модернизации ЖКХ. Общая стоимость ремонта фасада составила более 21 млн рублей.

Как рассказал подрядчик, в процессе работы ему пришлось не только искать компромиссы с жильцами, но и принимать быстрые решения и вносить коррективы в проект.

«Сколько людей, столько и мнений. Кому-то кажется красивым желтый цвет, кому-то коричневый. В итоге удалось договориться – мы практически восстановили прежний цвет фасада, который был у здания много лет, – рассказал подробности директор ООО «Мастер-Дом-Сервис» Иван Головин, — Во время работы выявилась ещё одна проблема – проектировщик не предусмотрел особенности входной группы дома. Когда мы начали отбивать фасад – увидели, что проёмы находятся в аварийном состоянии. Созвали комиссию с проектировщиком и приняли решение внести изменения в проект, чтобы усилить дверные проёмы».

Отремонтировал подрядчик и самый примечательный элемент кровли здания – башню. Как уточнили строители, изящное сооружение имеет доступ с крыши, но не несет никакой утилитарной функции, фактически являясь украшением и «визитной карточкой» жилого дома.

Однако история с ремонтом «Дома с башенкой» ещё не окончена. В скором времени муниципалитет планирует провести конкурсные процедуры и выбрать подрядную организацию для ремонта подвалов жилого строения.

Напомним, что в этом году в Новосибирске по региональной программе капремонтов уже успели отремонтировать более 350 домов. Всего же с начала действия программы в городе привели в порядок более 2 тыс. жилых объектов.

«Программа очень интересная и пользуется большой популярностью в городе. От жителей с каждым годом поступает всё больше заявлений на участие. Они хотят, чтобы их дома отремонтировали пораньше, чем определено сроками. Поэтому продолжаем работать. В этом году темпы выполнения не ниже, чем в предыдущем», — отметил Анатолий Локоть.

По словам заместителя председателя Совета депутатов Новосибирска Антона Тыртышного, программа предлагает дополнительные возможности для жителей Новосибирска и одновременно ставит перед подрядными организациями непростую задачу – поиск общего языка с жильцами. К сожалению, не всем и не всегда это удаётся.

«Работы по капремонту – это не сахар. Гораздо проще подрядной организации выйти на новостройку выполнить фасад, чем на доме, где надо иметь дело с жителями. Иногда приходится создавать неудобства. Например, кому-то может не нравиться, когда суровые мужчины лазят по лесам за окнами, – рассказал Антон Тыртышный. – Потому важно, как подрядчик выстраивает взаимодействие с жителями. Если идет на контакт, объясняет свои полномочия, на что заложены и не заложены деньги в проекте, то люди всё понимают и конфликтов, как правило, не бывает. Но когда подрядчик не хочет общаться с жителями, то они, не получив ответов на свои вопросы, начинают искать объяснений у депутата, мэра, губернатора, президента».

При этом, как заметил депутат, на округе которого ведутся капремонты зданий по региональной программе, были прецеденты, когда после некачественно выполненных работ приходилось понуждать недобросовестных подрядчиков что-то переделывать в судебном порядке. Но такие случаи – это скорее исключение из правил, добавил Антон Тыртышный. Так или иначе Фонд модернизации ЖКХ и мэрия стараются добиваться того, чтобы строители выполняли свои обязанности так, как этого требуют условия контракта.