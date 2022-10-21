«Сколько приедут – всех разместим»: мэр Локоть назвал количество беженцев с Украины в Новосибирске

В Новосибирске по состоянию на начало недели насчитывается более 500 украинских беженцев с территории проведения военной спецоперации, в том числе чуть более ста детей. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил мэр Анатолий Локоть.

По состоянию на понедельник, 17 октября, в Новосибирске насчитывается 504 беженца с Украины и присоединённых к РФ территорий. Среди них — 102 ребёнка, сообщил мэр Анатолий Локоть на «часе прессы» 21 октября.

Мэр подчеркнул, что в это число входят не только жители Донбасса, но и приезжие с других территорий Украины.

«У нас каждый день прибывают беженцы с освобождённых территорий. Если раньше мы говорили, что беженцы у нас только с Донбасса, то сейчас не только», — сказал Анатолий Локоть.

Глава города также отметил, что дети из числа беженцев выделяются в отдельную категорию, чтобы их как можно быстрее распределили в школы и детские сады.

«Сколько приедут, всех разместим. В этом наша миссия со времён Великой Отечественной войны. Традиция гостеприимства, братства, была, есть и будет в Новосибирске», – резюмировал мэр.

Напомним, что ранее в мэрии уточнили, в каком случае будут компенсировать затраты семей на нужды мобилизованных жителей Новосибирска.