Первые военнослужащие отправились из Новосибирска в зону спецоперации

Первый эшелон сибирских военнослужащих отправился в зону проведения военной спецоперации из Новосибирска утром 21 октября. Их проводил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

О проводах военнослужащих Андрей Травников отчитался в своём Telegram.

«Сегодня утром первый эшелон с военнослужащими – жителями сибирских регионов отправился из Новосибирска», — сообщил губернатор в пятницу утром.

Как рассказал глава региона, на новой территории военнослужащие продолжат подготовку и боевое слаживание, но уже в составе действующих подразделений.

Губернатор подчеркнул, что областные власти будут поддерживать семьи мобилизованных из подразделений, составленных из жителей Новосибирской области.

Напомним, что накануне в Новосибирске прошли торжественные проводы военнослужащих перед отправкой в зону спецоперации. В регионе военную подготовку проходили мобилизованные из Новосибирской и Иркутской областей, а также из Красноярского края.

В Новосибирской области также формируется именной добровольческий батальон.