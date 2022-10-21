Региональные элиты наперебой и публично передают слова поддержки губернатору Красноярского края в связи с арестом его сына по запросу американских властей. Злая ирония судьбы превращает безрадостное семейно-политическое событие в толстую соломинку для потенциального отставника. Ирония № 2: Соединенные Штаты, где столько речей прозвучало о влиянии России на результаты тамошних выборов, кардинально переиграли, и на сей раз совсем нешуточно, электоральные расклады в одном из крупнейших субъектов РФ.

В среду 19 октября российские СМИ начали публиковать новости о том, что двумя сутками ранее миланская полиция по запросу США арестовала сына губернатора Красноярского края Артема Усса. В деле, которое ему предъявляют, фигурируют имена ещё четверых граждан России, обвиняемых в организации поставок высокотехнологичного оборудования в обход американских санкций. Документ на сайте Департамента Юстиции США, помимо доступа к оборонным технологиям американских компаний, говорит об отмывании денег для олигархов, торговле нефтью через подставные фирмы.

К моменту обнародования информации об аресте губернаторского сына в Красноярском крае была ночь. Утром обыватели не успели слишком глубоко погрузиться в размышления о мобилизации, которая лишь по касательной затрагивает «золотых» детей, тем более, что часть из них, например, сын губернатора, как выяснилось, находятся за границей. Реакция Александра Усса на задержание сына дала сигнал к развороту недостаточно сочувственного хода мыслей в иное направление. Глава региона заявил о «политическом окрасе обвинений» в адрес Артема Усса, который действовал «во благо России». «Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — информирует телеграм-канал руководителя Красноярского края.

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Представитель российского МИДа в Красноярске Артем Захаров сказал, что задержание граждан РФ, среди которых и сын Александра Усса, имеет «только политизированный окрас». «МИД в курсе ситуации. Генеральное консульство также информировано, принимаем все необходимые меры по обеспечению прав и законных интересов наших граждан», — сообщил Захаров.

Красноярское информационное поле наводнено фразами сочувствия и заверениями в поддержке губернатора, чей сын стал жертвой американских «охотников за головами».

Спикер Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко поставил Артема Усса в число предпринимателей, пострадавших в борьбе за национальные интересы. Он подчеркнул, что произошедшее развеивает последние иллюзии «по поводу антироссийской позиции коллективного Запада».

Председателю комитета ЗС Красноярского края Илье Зайцеву после прочтения пресс-релиза Департамента юстиции США стало очевидно: западные службы даже не скрывают, что совершают «политическую акцию устрашения». «Спецоперацию провела оперативная группа KleptoCapture, созданная генеральным прокурором США в марте 2022 года специально против российских граждан. О формировании группы заявлял президент США Джо Байден. Помимо департамента юстиции в неё входят сотрудники ФБР и Секретной службы США. Задача понятна — давление на страну через семьи российских граждан, которые занимают принципиальную позицию по защите интересов России, и тех, кто противостоит беспрецедентным санкциям, введённым Западом», — подчеркнул депутат.

Краевой парламентарий Елена Пензина в своём телеграм-канале пишет об открытом участии США в военных действиях против России и охоте на россиян. Вышеперечисленные депутаты входят во фракцию «Единая Россия», в руководстве которой на краевом уровне состоит и Александр Усс.

Но знаки солидарности губернатору демонстрируют не только однопартийцы. Представитель «Новых Людей» в Заксобрании Красноярского края Денис Терехов считает, что иностранные силы «взяли в заложники сына влиятельного российского политика». Более того, арест Артема Усса подтолкнул парламентария к мысли о целесообразности закрытия российских границ. Возникает вопрос, насколько это сочетается с риторикой федерального руководства партии? «Завтра они всех без разбору начнут хватать? Ведь если покопаться, каждый первый чей-то сын, зять, сват или брат. Никогда не думал, что начну думать о том, что закрытие границ (или по крайней мере запрет на выезд в некоторые страны) — это мера скорее полезная, чем вредная», — рассуждает Денис Терехов.

Резонанс инцидента не исчерпывается фактом, что запертым в чужой стране оказался член семьи главы одного из крупнейших и богатейших российских регионов. Вчера власти Норвегии задержали бизнесмена, соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина. Ему вменяют запуск в августе дрона на Шпицбергене, архипелаге в Северно-Ледовитом океане. Речь о сыне экс-главы «Российских железных дорог» Владимира Якунина. И сколько ещё родственников больших чиновников, ключевых фигур во властных структурах страны и руководителей крупных предприятий находятся за границей? Ну ладно и сам Якунин-старший давно уже «там» – в отставке и далече. Но дети, живущие в своё удовольствие или делающие карьеру в глобальных структурах в то время, как отцы и матери занимают видные позиции в российском госаппарате, по-прежнему не редкость. (В качестве примера навскидку Илья Олегович Иванинский, тезка сына новосибирского депутата Госдумы единоросса Олега Иванинского – успешный молодой человек, который вряд ли променяет статус партнёра Boston Consulting Group, известной акулы глобального финансового капитала, на экипировку бойца СВО, сколько бы Олег Иванович ни громил «укронацистов» в своём телеграм-канале)

Очевидно, в воздух высоких кабинетов ворвалась свежая мысль, что элитные родственники, проживающие за пределами РФ, создают уязвимости и могут стать инструментом давления. И с этим надо что-то решать. Кардинально.

Задержание сына губернатора произошло на фоне явной подготовки Красноярского края к выборам. Недавно «Континент Сибирь» писал о роскошном «пиар-пире» по поводу пятилетия с момента назначения Александра Усса врио главы региона. Аналитики увидели за той кампанией попытку продемонстрировать готовность остаться в кресле на второй срок. Тем не менее политические эксперты скептически оценивали шансы Усса реализовать это стремление. На днях руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков подтверждал неуверенность по поводу перспектив переназначения персонально губернатора Красноярского края на фоне большинства его более перспективных коллег.

И тут вдруг… Не было счастья, да несчастье помогло, говорят в России. В 2016 году США громко обвиняли Кремль во вмешательстве в выборы, когда президентом стал Дональд Трамп. История претензий растянулась и на следующий избирательный цикл. Острословы вспомнили сейчас эту эпопею, в упор узрев, можно сказать, запротоколированный факт обратного влияния – американских спецслужб на губернаторскую кампанию в Красноярском крае. Эксперты, которые до последнего говорили о завершающей стадии карьеры Усса, внезапно озадаченно смолкли. Теперь попробуй тронь пострадавшего за державу отца, ведь и он тоже, вместе с младшим, «сакральная жертва» «вашингтонского обкома», «мученик ЦРУ». На этом фоне даже вскрывшееся прямое сотрудничество семейства Усса с алюминиевым «олигархом под санкциями», о котором красноярцы прежде лишь догадывались, но не хотели верить, как бы уже и легализовано, и освящено. Искупил грех сыном.

По словам политического аналитика Андрея Шалимова, будущее губернатора Усса сейчас зависит от того, являлась ли описанная в пресс-релизе о задержании в Италии деятельность Артема Усса «заданием Родины» или собственной инициативой. «Безусловно для немолодого красноярского губернатора событие будет отвлекающим фактором, поводом для головной боли и источником переживаний в ближайшие месяцы. Продуктивность на государственной должности снизится», — считает собеседник «Континента Сибирь».

Андрей Шалимов акцентирует внимание на том, что внешнеполитическая повестка перекрывает кадровые вопросы, и администрация президента РФ не торопится с запуском сезонного губернаторопада. «Не только Усс, но и более запятнавшие себя или уставшие от должности губернаторы могут остаться при своих постах, потому что сейчас просто не до них», — резюмирует эксперт.

«Континент Сибирь» обратился к генеральному директору «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрию Орлову с вопросом, как влияет событие на шансы Усса получить одобрение Москвы пойти на новые выборы. «Задержание сына Александра Усса повлияет на его позиции во властной элите умеренно негативно. Вероятность, что Усс уйдёт с поста губернатора Красноярского края досрочно, сегодня относительно невелика. Однако вероятность того, что губернаторский срок Усса последний, очень значительна», — констатирует политолог, член высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов. Но если верить экспертам, уверенным, что Усс «законсервирован» на своём посту, пока история с Артёмом каким-то образом не разрешится, то следует также не забывать: сам губернатор в курсе, кому он обязан «вторым сроком». Тем, кто подвесил его на болезненном крючке в его текущем статусе – кто внезапно сохранил его в должности и так или иначе будет это дистанционно использовать.