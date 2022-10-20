В Томской области вынесли приговор экс-полицейским, жестоко избившим задержанных

Суд в Томской области вынес приговор трём бывшим сотрудникам полиции за избиение задержанных, один из которых в результате ударов скончался. Экс-правоохранители проведут более 10 лет в колонии строгого режима.

Экс-полицейских приговорили к 13 годам колонии строгого режима, одного из них – к 13,7 годам. Они также лишены званий и права занимать соответствующие должности в течение трёх лет.

Кроме того, удовлетворён иск от сына погибшего пострадавшего в размере 2 млн руб.

Решение вынесено на основании вердикта присяжных, сообщает СУ СКР по Томской области 20 октября.

Бывшие правоохранители обвиняются по ч.4 ст.111 УК РФ- «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое группой лиц, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего», а также п.п. «а,б,в» ч.3 ст.286 УК РФ и п.п. «а,в» ч.3 ст.286 – «превышение должностных полномочий, совершённые с применением насилия и специальных средств, с причинением тяжких последствий» (два эпизода).

По данным суда, в ночь на 1 мая 2020 года обвиняемые находились в отделе полиции и в состоянии алкогольного опьянения избили местного жителя. Они наносили удары по разным частям тела мужчины, в том числе по голове, руками, ногами и резиновой палкой. После этого экс-полицейские проникли в дом другого томича, выбив входную дверь, и без законных оснований провели обыск на предмет наличия наркотиков.

«В процессе незаконного обыска они избивали 58-летнего мужчину, нанося ему удары руками и ногами по голове и телу. Доставив потерпевшего в здание отдела полиции, они продолжили избивать его. От полученных повреждений 58-летний мужчина скончался спустя непродолжительное время», — сообщили в следственном комитете.

Отмечается, что в ходе следствия было проведено 15 судебных медицинских и генотипических экспертиз и допрошено несколько десятков свидетелей, а материалы уголовного дела разместились в 11 томах.

Напомним, что в январе в Новосибирской области бывшему полицейскому вынесли приговор за вымогательство взятки. Он отделался условным сроком.