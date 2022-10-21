Автосервисы подсчитали потери из-за мобилизации

После объявления в России частичной мобилизации автосервисы констатировали падение клиентского потока, а также столкнулись с кадровыми проблемами. Об их масштабах говорится в исследовании, которое было проведено компанией Gruzdev Analyze в партнерстве с основанной в Новосибирске сетью Fit Service.

В рамках исследования было проведено 981 интервью с руководителями сервисных станций. Речь шла об официальных дилерах, независимых сетях СТО, несетевых СТО, а также мини-СТО. По результатам анализа, в среднем лишь 17% сервисов отметили, что количество клиентов не изменилось после объявления мобилизации. 43% констатировали снижение количества клиентов на 1-10%.

В наибольшей степени проблемы коснулись автодилеров. Чуть больше половины из них (55%) отметили, что количество клиентов упало на 20 и более процентов. Сетевые автосервисы испытали такие проблемы в меньшей степени – на них сослалось лишь 18% опрошенных из этой категории. В свою очередь в случае с мини-СТО и пунктами шиномонтажа эта цифра составила 3%.

Что касается кадровых проблем, то лишь 10% автосервисов, большинство из которых мини-СТО, посчитали, что мобилизация никак не повлияет на рынок труда. 90% автосервисов согласны с тем, что в будущем отрасль может столкнуться с большими трудностями с привлечением кадров, в частности, механиков.

Непосредственно доля мобилизованных сотрудников от общей численности персонала у официальных дилеров достигла 5,2%, у сетевых независимых сервисов – 5,5%, у несетевых — 6,5%, у мини-СТО и точек по шиномонтажу — 12,9%.

Вместе с тем, при оценке цифр важно принимать во внимание методологию подсчета. «В нашей сети работает примерно 4500 сотрудников. Повестки по состоянию на 20 октября получило 60 человек. Но из них 20 человек после посещения военкоматов получили отсрочку, 10 находятся в режиме ожидания, и только 30 уехало. Из них трое находятся в пункте назначения. Поэтому если считать долю мобилизованных только по количеству повесток, то такие данные будут нерепрезентативны», – отметил в ходе прямого эфира в YouTube 20 октября генеральный директор сети Fit Service Данил Соловьев, добавив, что отрасль автосервисов оказалась в числе первых, кто понес потери по персоналу. Вместе с тем, это было прогнозируемым, исходя из возраста и квалификации персонала. Он также добавил, что 15 человек в сети не вышли на работу после начала мобилизации и находятся не на связи.

Говоря о политике Fit Service в отношении мобилизованных, Данил Соловьев отметил, что сеть планирует сохранять за сотрудниками их рабочие места и продолжать выплачивать зарплату. При этом, согласно данным исследования, 53% официальных дилеров отметили, что оформляют документы на увольнение мобилизованных сотрудников. У сетевых независимых СТО эта доля составила 33%. А у мини-СТО и точек по шиномонтажу — лишь 7%, что связано с тем, что значительная часть сотрудников не были документально оформлены.

Платить семьям мобилизованных средний доход сотрудника не планируют 60% дилеров, 26% сетевых независимых СТО, а также 83% мини-СТО и пунктов шиномонтажа.

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