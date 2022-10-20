Губернатор Омской области Бурков обозначил векторы развития региона на 2023 год

Глава Омской области Александр Бурков выступил перед Законодательным собранием региона. В своем выступлении губернатор обозначил векторы развития региона на 2023 год и анонсировал введение новых льгот для мобилизованных и студентов.

В начале выступления Бурков отметил ключевые задачи в развитии Омской области на 2023 год: это выполнение поручений президента по укреплению обороноспособности страны, сохранение социальной стабильности в регионе и обеспечение всех социальных гарантий.

Помимо ранее обозначенной допподдержки семей мобилизованных планируется предоставление во внеочередном порядке социального обслуживания родственникам мобилизованных и выделение 130 тысяч рублей на догазификацию. Также Бурков предложил обнулить ставку транспортного налога для ветеранов боевых действий. В этот же день парламентарии приняли закон к рассмотрению.

В грядущем году региональный минздрав введет целевое обучение для студентов медицинских колледжей, выделены средства на дополнительные стипендии для учащихся. Также будет предусмотрена компенсация расходов на аренду жилья студентам и выпускникам после трудоустройства. Абитуриенты омских вузов с высокими баллами с 2023 года получат региональную повышенную стипендию.

Продолжается поиск инвесторов для приостановленных из-за санкционного давления спортивных объектов. Это центр стрелковой подготовки, школа фехтования, футбольный стадион и другие объекты. Напомним, что в Новосибирской области было предложено выделить 250 млн рублей из областного бюджета на строительство конного манежа без привлечения инвесторов.

В следующем году на площадке ОЭЗ «Авангард» за счет инфраструктурного бюджетного кредита завершится проведение инженерных коммуникаций.

«Количество инвесторов растет, а, значит, растут и требования к их сопровождению. Считаю, что в 2023 году необходимо оптимизировать элементы сквозного инвестиционного потока. Это 11 алгоритмов действий инвестора, от получения земельных участков и разрешений на строительство до постановки на кадастровый учет и оформления права собственности», — рассказал губернатор Омской области.

В 2023 году будет завершена первая очередь логистического парка «Солнечный» для сети «Пятёрочка». Начинается реализация логистического центра Wildberries площадью 100 тысяч кв. метров.

«Строительство этих логистических объектов можно считать началом становления новой базовой отрасли областной экономики. Логистика наряду с аграрным сектором, оборонной и нефтехимической промышленностью станет двигателем экономического развития», — заявил Александр Бурков.