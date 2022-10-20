Для строительства первого этапа кампуса НГУ выбрали подрядчика

Единственная заявка на строительство и оснащение кампуса Новосибирского государственного университета в рамках первого этапа признана соответствующей требованиям законодательства. Сумма контракта составила около 2,46 миллиарда рублей.

Конкурс на определение подрядчика работ был объявлен в конце сентября.

По данным «Ъ-Сибирь», компания, название которой пока не указывается, предложила выполнить работы за сумму на 0,1% ниже заявленной, составившей 2,46 млрд руб. Напомним, что заказчиком строительства выступает публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства», проект будет финансироваться из федерального бюджета.

В рамках первого этапа планируется построить и оснастить пятиэтажный корпус поточных аудиторий, который включит в себя студенческий проектный центр, научную библиотеку и переход. Площадь здания составит 16,4 тыс. кв. м, на него выделен участок в 8,3 га. Корпус будет рассчитан почти на две тысячи студентов. Сроки выполнения работ – 2022-2025 годы.

Общая стоимость проекта, включающего общежитие, лабораторию и развлекательный центр, с учётом корректировок на сегодняшний день оценивается в 11,8 млрд руб.

Отметим, что строительство многофункционального кампуса для специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) НГУ, анонсированное в марте 2021 года, оказалось под вопросом из-за коллективного административного иска к мэрии Новосибирска. Группа активистов потребовала запретить ряд работ, в том числе строительство, на землях университета. Заявление было удовлетворено в начале октября, сообщает областное управление Судебного департамента. 18 октября муниципалитет подал жалобу на соответствующее определение.