За 9 месяцев текущего года «Газпром межрегионгаз Новосибирск» направил в суды всех уровней 309 исков на сумму 2,83 млрд рублей в отношении юридических лиц и 848 исков на сумму 23,1 млн рублей в отношении физических лиц. Эти иски были удовлетворены.

Согласно вынесенным с 1 января текущего года решениям суда, в том числе по искам предыдущего года, должников обязали выплатить более 3 млрд рублей в пользу «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

«Систематические нарушения договорных условий оплаты и отказ потребителей от внесудебного урегулирования ситуации с долгами вынуждают нас взыскивать задолженность в судебном порядке, – отметила начальник юридического отдела ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Валентина Брагина. – А в ряде случаев с последующим применением мер принудительного взыскания – арестом денежных средств и имущества, его реализацией».