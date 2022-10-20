В Кузбассе началась трудовая мобилизация студентов

В Кемеровской области студенты последних курсов вузов и средних специальных учебных заведений временно заместят мобилизованных земляков. Первые учащиеся направлены в организации. Программа замещения поможет сохранить темпы производства в регионе.

7 октября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о начале региональной программы трудовой миграции. На сегодня первые студенты приступили к работе на предприятиях региона вместо мобилизованных.

«Студенты, заняв места мобилизованных земляков, получат оплачиваемую практику по профилю и помогут предприятиям Кузбасса сохранить темпы производства. Несмотря на все внешние ограничения и частичную мобилизацию, регион продолжает развитие по намеченному плану. В Кузбассе нет остановленных строек и проектов», — отметил Сергей Цивилев. Его комментарий приводит пресс-служба правительства региона.

Координатором выступает Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Всего в ЦОПП подано 34 заявки от региональных предприятий. Предполагается, что студенты, подходящие под требования организаций, пройдут дополнительное обучение перед началом работы.

Напомним, что ранее 11 кузбасских предприятий переориентировались на выпуск продукции для военных нужд.