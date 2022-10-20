Арестованному по делу о госизмене томскому физику вынесли приговор

Томской областной суд приговорил физика Александра Луканина, обвиняемого в государственной измене, к семи с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Учёный признан виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Томского областного суда 20 октября.

По информации суда, обвиняемому назначено наказание в виде 7,5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Александр Луканин был задержан по обвинению в госизмене осенью 2020 года. По неофициальной информации, его заподозрили в незаконной передаче российских технологий за рубеж, предположительно – в Китай. Суд арестовал учёного в Москве, после этого его местонахождение в течение нескольких дней было неизвестно. Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы нашли мужчину в «Лефортово».

Рассмотрение уголовного дела началось в июле 2022 года.

Напомним, что в текущем году по обвинению в государственной измене были арестованы новосибирские учёные – доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрий Колкер, скончавшийся через несколько дней после задержания, и главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолий Маслов. Их также подозревают в передаче данных КНР. В сентябре на заседании президиума Сибирского отделения РАН Александр Сергеев, занимавший на тот момент пост главы РАН, предложил создать комиссию для защиты учёных от уголовного преследования.