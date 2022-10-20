Сбербанк приглашает сибиряков на Демодень молодежных акселераторов

21 октября в Новосибирске состоится Демодень акселерационных программ по развитию предпринимательских талантов среди школьников — SberZ — и среди студентов, аспирантов и научных сотрудников — SberStudent.

С 2019 года Сбер проводит две уникальные образовательные программы, которые помогают молодым людям освоить навык предпринимательства. За все время работы в акселераторах Сбера уже приняли участие больше 80 тысяч человек. Участники знакомятся с новейшими технологиями и создают на их основе собственные проекты. Студенты и школьники могут получить знания и сразу на практике применить их в собственном стартап-проекте.

В этом году в отборочных этапах акселераторов приняло участие более 6000 человек из регионов Сибири, и только 30 из них дошли до этапа презентации своих идей представителям власти и бизнеса. 15 лучших молодежных команд представят свои стартапы в Новосибирске экспертному жюри, в состав которого вошли представители органов власти сибирских регионов, руководители вузов и инвесторы.

Во рамках Демодня свои проекты представят молодежные команды из Барнаула, Кемерова, Красноярска, Новосибирска, Омска и Томска. Кто-то из них станет участником федерального Демодня акселераторов в Москве, который состоится в ноябре.

Демо-день пройдет в пятницу, 21 октября, начало в 12:00. Онлайн-трансляция мероприятия пройдет в сообществе «Поколение Tech» Вконтакте, чтобы ее посмотреть пройдите по ссылке.

SberZ — федеральная акселерационная программа для школьников 8‒11-х классов, направленная на развитие предпринимательских навыков. Ученики получают профильные знания и создают стартап-проекты под руководством наставников.

SberStudent — общероссийский акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников, организованный Сбером в сотрудничестве со Стэнфордским центром профессионального развития. Участники проходят онлайн-курсы по технологическому предпринимательству от Stanford Online, а затем создают собственные стартапы.