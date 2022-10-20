Новосибирский депутат добился отсрочки от мобилизации для отца ребёнка с инвалидностью

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко посодействовал отсрочке от призыва в рамках частичной мобилизации для отца ребёнка с диагнозом «аутизм». Вопрос предоставления «брони» для мужчин, имеющих детей с инвалидностью, пообещали рассмотреть в Минобороны РФ.

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков во время закрытой встречи с депутатами Госдумы РФ 19 октября заявил, что в ведомстве обсуждают вопрос предоставления отсрочки от мобилизации отцам детей с инвалидностью.

О такой возможности парламентарии спросили замминистра после пленарного заседания в Госдуме, где депутат от партии «Справедливая Россия – За правду» Александр Аксёненко рассказал о том, что ему удалось добиться отсрочки для отца ребёнка с аутизмом.

«Ребёнок воспринимает только мать и отца, оба к нему круглосуточно привязаны. Отцу пришла повестка. У него за плечами только военная кафедра. И в момент, когда отец уже начал проходить подготовку, нам совместно с администрацией удалось добиться через комиссию для него отсрочки. Ребенок действительно в тяжелом состоянии и включённость отца высока», — рассказал Александр Аксёненко во время пленарного заседания, отметив, что соответствующий законопроект его фракция партии СРЗП уже разработала, и он находится на рассмотрении.

Во время закрытой встречи с депутатами Николай Панков также сообщил, что отцы троих и более детей до 16 лет, попавшие под мобилизацию, будут возвращены домой. Для этого их родственникам необходимо подать заявление в военкомат и предоставить подтверждающие документы. В дальнейшем их призывать также не планируется.

«Если будут возникать вопросы или нарушения — пишите обращение на меня, буду, как депутат, подключаться!», — заверил Александр Аксёненко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось о том, что мобилизованным предпринимателям предоставят отсрочку по кредитам.