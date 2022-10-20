Жители Плющихинского жилмассива в Новосибирске почти на 12 часов остались без тепла и горячей воды 18 октября. Проблема случилась из-за спора двух хозяйствующих субъектов – ООО «Дискус плюс» и Новосибирской теплосетевой компании (ООО «НТСК» входит в группу компаний СГК).

Как рассказали «Континенту Сибирь» в компании «Дискус плюс», Арбитражным судом Новосибирской области вынесено определение по принятию предварительных мер, в соответствии с которыми ООО «Дискус плюс» предписывается не препятствовать прохождению теплоносителя НТСК до потребителей Плющихинского микрорайона. «На данный момент решение суда не вынесено. В процессе реализации определения суда сотрудники НТСК повредили оборудование «Дискус плюс». Это произошло потому, что сети НТСК находились в неисправном состоянии, и они не могли обеспечить переключение на свой источник тепла. Отключение от горячей воды и отопления в домах Плющихинского микрорайона длилось около 12-ти часов», – сообщили в компании.

СГК, в свою очередь, напомнила жителям в своем телеграм-канале, что «Схема теплоснабжения города Новосибирска предусматривает поставку тепловой энергии от ТЭЦ-5 на четыре центральных тепловых пункта на жилмассиве. От них жителей Плющихинского обеспечивает теплом НТСК, а за приготовление и подачу горячей воды отвечает компания «Дискус плюс»».

Представители компании также рассказали, что в начале этого года на ул. Татьяны Снежиной сотрудники НТСК выявили новый объект, похожий на котельную. «По документам строение возводилось как объект предназначенный только для теплоснабжения магазина разнопрофильных товаров. Его построила компания «Лидер-Н», аффилированная с ООО «Дискус плюс». До этого времени жители Плющихинского жилмассива получали тепло от ТЭЦ-5 по теплосетям находящимся в эксплуатации ГК «Дискус». Строительство и эксплуатация нового объекта не предусмотрено Схемой теплоснабжения Новосибирска. Накануне отопительного сезона представители ГК «Дискус» самовольно подключили потребителей к новой котельной. В результате сложилась рискованная ситуация как для жителей Плющихинского жилмассива, так и для других горожан. Анализ фактического потребления тепловой энергии на Плющихинском жилмассиве в отопительном сезоне 2021-2022 гг. показал недостаточную для его жителей производительность установленных котлов энергообъекта на месте магазина», – сообщил телеграм-канал СГК.

В «Дискус плюс» считают, что никаких противоправных действий компания не совершала. Котельная введена в эксплуатацию, и компания имеет право обеспечивать жителей своего жилмассива теплом и горячей водой.