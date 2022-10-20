В правительстве Новосибирской области назвали новый срок сдачи парка возле строящегося ЛДС

Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сообщил, что парк на территории достраиваемой в Новосибирске многофункциональной ледовой арены будет готов до конца года. Ранее мэр областного центра Анатолий Локоть пообещал, что работы завершат «к зиме».

Как заявил министр жилищного хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов на пресс-конференции 20 октября, в оставшиеся работы по обустройству парка возле нового ЛДС входит установка спортивного инвентаря и другого оборудования. С учётом этих задач территорию рассчитывают благоустроить к концу текущего года.

«Есть ещё ряд задач по установке различного оборудования, спортивного инвентаря. Рассчитываем, что в текущем году будет завершено», — сообщил Денис Архипов в пресс-центре ТАСС в четверг.

Министр рассказал, что по инициативе городских властей территорию будут развивать и дальше — мэрия готовится к проектированию нового этапа работ. Напомним, в конце сентября мэр Анатолий Локоть сообщал, что парк планируется благоустроить уже к зиме. При этом он отмечал, что подрядчик ранее срывал сроки сдачи объекта.

Как сообщили на сайте правительства региона 20 октября, сейчас на территории парка завершают укладку асфальта – общая площадь покрытия составит порядка 40 тыс. кв.м, а также озеленение. Возле ЛДС планируется высадить несколько тысяч деревьев и кустарников. Здесь также установят пять противотаранных шлагбаумов. Напомним, что ранее областные власти «во избежание внештатных ситуаций» организовали возле почти достроенной ледовой арены дежурство сотрудников МЧС.