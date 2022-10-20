В правительстве Новосибирской области назвали новый срок сдачи парка возле строящегося ЛДС

Юлия Моисеева
 
парк возле ЛДС
Фото Михаила Перикова

Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сообщил, что парк на территории достраиваемой в Новосибирске многофункциональной ледовой арены будет готов до конца года. Ранее мэр областного центра Анатолий Локоть пообещал, что работы завершат «к зиме».

Как заявил министр жилищного хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов на пресс-конференции 20 октября, в оставшиеся работы по обустройству парка возле нового ЛДС входит установка спортивного инвентаря и другого оборудования. С учётом этих задач территорию рассчитывают благоустроить к концу текущего года.

«Есть ещё ряд задач по установке различного оборудования, спортивного инвентаря. Рассчитываем, что в текущем году будет завершено», — сообщил Денис Архипов в пресс-центре ТАСС в четверг.

Министр рассказал, что по инициативе городских властей территорию будут развивать и дальше — мэрия готовится к проектированию нового этапа работ. Напомним, в конце сентября мэр Анатолий Локоть сообщал, что парк планируется благоустроить уже к зиме. При этом он отмечал, что подрядчик ранее срывал сроки сдачи объекта.

Как сообщили на сайте правительства региона 20 октября, сейчас на территории парка завершают укладку асфальта – общая площадь покрытия составит порядка 40 тыс. кв.м, а также озеленение. Возле ЛДС планируется высадить несколько тысяч деревьев и кустарников. Здесь также установят пять противотаранных шлагбаумов. Напомним, что ранее областные власти «во избежание внештатных ситуаций» организовали возле почти достроенной ледовой арены дежурство сотрудников МЧС.

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