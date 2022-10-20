Мобилизованные сибиряки готовы к отправке в зону проведения специальной военной операции. Семьи новосибирских солдат будут под постоянной заботой и опекой региональных властей, заявил губернатор Андрей Травников.

В Новосибирске торжественно проводили первых мобилизованных из Новосибирской, Иркутской областей и Красноярского края для выполнения задач в зоне Специальной военной операции. Проводить военнослужащих пришли глава Новосибирской области Андрей Травников, председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив, ветераны, представители Юнармиии, командования Новосибирского гарнизона.

Обращаясь к призванным по частичной мобилизации во время торжественного митинга, Андрей Травников сказал: «Могу заверить – мы сделаем всё, чтобы ваши родные, ваши близкие были под вниманием и опекой, как можно меньше беспокоились о решении житейских, хозяйственных вопросов. Я дал такие распоряжения коллегам-руководителям органов власти, местного самоуправления. Вы и ваши семьи получите все положенные единовременные региональные выплаты, все меры социальной поддержки. Если какие-то вопросы будут возникать, мои коллеги на местах будут решать их максимально быстро и полно. Успехов вам в выполнении задач, здоровья и скорейшего возвращения домой».

В течение нескольких недель в центре формирования и боевого слаживания подразделений в Новосибирской области мобилизованные проходили одиночную подготовку, под руководством опытных инструкторов выполняли боевые стрельбы из гранатометов, автоматов и пулеметов Калашникова, совершенствовали навыки метания гранат, проходили «обкатку бронетехникой», а также прошли полный курс по дисциплинам боевой и специальной подготовки.

Напомним, что по поручению главы региона областными властями разработаны новые меры поддержки – они касаются военнослужащих, призванных по мобилизации, и членов их семей.

В числе мер поддержки военнослужащих — компенсация на оплату услуг ЖКХ, включая плату за капитальный ремонт, в размере 50%, бесплатное питание учеников 5-11 классов, чьи отцы были мобилизованы, компенсация

Организованы сбор и закупка товаров для военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, как по линии общественных, благотворительных организаций, представителей трудовых коллективов, частных лиц, так и за счет регионального бюджета. Для мобилизованных было приобретено дополнительное снаряжение, не предусмотренное штатным обеспечением Министерства обороны РФ, а также бытовые вещи.

По информации Министерства обороны, после прибытия в назначенные районы военнослужащие продолжат совершенствовать боевую подготовку в составе взводов, рот и батальонов, и приступят к выполнению поставленных боевых задач.