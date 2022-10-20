Мобилизованные предприниматели могут рассчитывать на отсрочку по кредитам

Банк ВТБ объявил о готовности в приоритетном порядке принимать заявки в рамках закона о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей, стремясь оказать им всю необходимую помощь от банка. Помимо этого, банк с конца сентября предложил мобилизованным владельцам бизнеса собственные инструменты поддержки.

Напомним, что согласно принятому Госдумой и одобренному Советом Федерации закону о кредитных каникулах, право приостановить исполнение обязательств по кредитам и займам для бизнеса получат мобилизованные владельцы обществ с ограниченной ответственностью, являющиеся единственными учредителями и руководителями ООО, которые входят в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП).

При этом сведения об учредителе и руководителе ООО в ЕГРЮЛ не должны меняться после 21 сентября 2022 года. Кредитные каникулы можно получить по любым кредитам и займам, которые были оформлены ООО до мобилизации учредителя. Обратиться о предоставлении льготного периода по кредиту в ВТБ сможет как сам учредитель ООО, так и его представитель по доверенности, до конца 2023 года.

Помимо поддержки от государства индивидуальные предприниматели, самозанятые, владельцы и совладельцы бизнесов, которые призваны на военную службу в связи с частичной мобилизацией, могут рассчитывать на поддержку со стороны банков. Так, в ВТБ отмечают, что мобизированные могут претендовать на отсрочку до 6 месяцев по кредитам (включая основной долг и процентные платежи) и возможность дополнительного продления сроков кредитования.

Также у них есть возможность «заморозки» начисления комиссий за обслуживание счета. Деньги на счетах в период временной приостановки бизнес-деятельности можно будет перевести на накопительный счет для дополнительной капитализации средств.

«Мы понимаем, насколько важно для мобилизованных предпринимателей продолжение работы их компаний, поэтому готовы оказать им все необходимое содействие», − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко. Его комментарий приводит пресс-служба банка.