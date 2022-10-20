Сбер организовал выставку работ проекта «Дети солнца»

Новосибирское отделение Сбера организовало выставку картин в АРТ-Центре «Красный» на Красном проспекте, 169/2. Все экспонаты – произведения, которые написали дети из приемных семей вместе с профессиональным художником Сергеем Дасом в рамках проекта «Дети солнца».

«Дети солнца» — это уникальный арт-проект, за несколько лет реализованный в двенадцати регионах России. В Новосибирске он позволил детям из приемных семей стать частью большого искусства, а благотворительным организациям и их партнёрам заявить о важности поддержки приемных родителей.

«Сбер отводит большое место в своей деятельности благотворительным и социальным проектам – «Дети солнца» один из них, – говорит управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов. – В этом году местом его проведения стал Новосибирск, и мы вместе с партнерами стараемся сделать этот опыт уникальным. Открытие очередной выставки – еще один повод подсветить проблему социальной адаптации приемных детей и принятия важности этого института».

По мнению организаторов, цель проекта – раскрыть уникальные таланты детей и дать им почувствовать себя настоящими художниками, а также посодействовать общественному признанию важности института приемных семей для социальной адаптации и воспитании подрастающего поколения.

В число организаторов помимо Сбера входят «Российский фонд мира», 2GIS и фонд «Солнечный город». Картины можно будет приобрести на благотворительном вечере, а все средства, вырученные с продажи картин, будут направлены в благотворительный фонд «Солнечный город» на поддержку проектов помощи замещающим семьям и содействие семейному устройству детей-сирот.