Более 14 тысяч новых мест технологической направленности открыто в допобразовании Новосибирской области

По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, в рамках профильного нацпроекта будет открыто более 14,6 тысяч новых мест дополнительного образования в области. Об этом он сообщил на межрегиональной конференции «Роль дополнительного образования в развитии технологических лидеров». На этом мероприятии был презентован IT-навигатор для обучающихся 8-11 классов и педагогов, а также обсуждались вопросы организации допобразования в области IT.

С 19 по 21 октября проводится межрегиональная конференция «Роль дополнительного образования в развитии технологических лидеров» в Новосибирской области. На мероприятии затрагиваются актуальные вопросы развития дополнительного образования детей по технической направленности.

«С 2020 года в регионе создано более 14,6 тысячи новых мест дополнительного образования технической направленности для детей – это новые сущности с обновленным технологическим содержанием, – отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на торжественном открытии конференции 19 октября. – В рамках нацпроекта «Образование», региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», третий год создается региональное образовательное пространство, обеспечивающее развитие способностей каждого ребенка, а значит условия для полноценного процесса профессионального самоопределения», – добавил министр.

Во время межрегиональной конференции, организованной министерством образования Новосибирской области, презентован IT-навигатор для обучающихся 8-11 классов и педагогов, обсуждены вопросы организации допобразования в области IT. На мероприятии представлены проекты школьников Новосибирской области и участников конференции из других регионов.

Секции конференции затрагивают самую разную тематику – от агротехнологий и робототехники до развития навыков технического лидерства у молодежи. С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте министерства образования Новосибирской области.