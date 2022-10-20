Паралимпийцев наградили в правительстве Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области наградили спортсменов-паралимпийцев, которые получили 39 медалей на международных соревнованиях и заняли 4 место в командном зачете.

Новосибирская команда паралимпийских спортсменов приняла участие в международных комплексных спортивных соревнованиях «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые прошли в Сочи с 2 по 9 октября 2022 года. В соревнованиях приняло участие более тысячи спортсменов из 11 стран. Новосибирская команда завоевала 39 медалей и заняла четвёртое место в общекомандном зачёте среди 78 команд субъектов РФ.

«Очень важное название «Мы вместе. Спорт». Спорт всегда был объединяющей силой. Прошедшие соревнования показали, что наша страна успешно проводит международные старты, где спортсмены состязаются в честной борьбе, добиваются честных побед. И наша областная сборная объединилась, выступала монолитной командой, что и позволило показать достойный результат», – отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. Его комментарий приводит пресс-служба правительства региона.

По две золотые медали на международных играх «Мы вместе. Спорт» получили Алёна Евдокимова, Максим Шабуров, Михаил Карпов (фехтование на колясках), Антон Кулятин, Александр Батажев (лёгкая атлетика). Спортсмены выиграли награды в пяти из шести видов спорта, в которых принимали участие на соревнованиях в Сочи.

«Программы адаптивного спорта, которые мы реализуем, позволяют готовить сильную сборную, воспитывать резерв. На территории региона работает 6 государственных спортивных школ, аккредитованы федерации в спорте глухих, спорте слепых, спорте лиц с интеллектуальными нарушениями, с повреждением опорно-двигательного аппарата», – подчеркнул заместитель министра спорта Новосибирской области Олег Савонин.

Ежегодно на территории Новосибирской области в адаптивном спорте проводится порядка 60 официальных физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня, в том числе мероприятий в рамках Специальной Олимпиады России и Спартакиады инвалидов Новосибирской области.