Депутаты Заксобрания Новосибирской области предложили выделить 250 млн рублей на строительство конного манежа в Бажинске

Депутаты комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Новосибирской области 19 октября обсудили вопрос строительства манежа для школы верховой езды в селе Бажинск Маслянинского района. Предполагается, что стройка позволит проводить соревнования и тренировки конников со всей Сибири и станет фундаментом для туристического кластера в районе. Итогом дискуссии об источниках финансирования мероприятия стала рекомендация о выделении 250 млн рублей из областного бюджета на 2023-2025 годы.

Подготовленная проектная документация ожидает получения положительного заключения госэкспертизы. Строительство двухэтажного здания с рабочим полем не менее 28х60 м и трибунами для зрителей на 100 посадочных мест обойдется в 250 млн рублей.

«Ближайший подобный манеж находится в Челябинске, то есть у нас появится возможность проводить соревнования и тренировки конников со всей Сибири», — отметил депутат Заксобрания Иван Мороз.

Вице-спикер регионального парламента Ирина Диденко подчеркнула, что строительство манежа должно положительно сказаться на экономике района и привлечь дополнительный туристический поток.

В решении комитета обозначена рекомендация правительству Новосибирской области рассмотреть возможность выделения из областного бюджета 50 млн.рублей на 2023 год, а также по 100 млн рублей на 2024 и 2025 годы. На сегодня также рассматривается вопрос о привлечении как частных, так и федеральных средств в рамках госпрограммы по туризму.

Напомним, что осенью 2021 года в селе был открыт Центр конного спорта и туризма, объединивший филиал школы олимпийского резерва по конному спорту, отделение спортивной школы Маслянинского района, конные туристические маршруты и реабилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в школе проходит обучение 50 учащихся.