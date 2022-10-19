Вице-губернатору Томской области вынесено прокурорское представление

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин 19 октября в ходе рабочей поездки в Томскую область посетил объекты незавершенного строительства и провел прием граждан совместно с главой региона. Итогом поездки стало вынесение представления заместителю губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Николаю Руппелю. По жалобам граждан инициированы проверки.

Дмитрий Демешин посетил незавершенную школу в микрораойне Зеленые горки в Томске. Срок завершения работ по контракту — 30 ноября 2022 года. На сегодня готовность объекта составляет 72%. Имеется риск отсутствия необходимого оборудования, предусмотренного проектной документацией. Аналогичные нарушения выявлены при введении в эксплуатацию физкультурно-спортивного комплекса в с. Молчаново и Доме культуры Верхнекетского района.

Также губернатору Томской области Владимиру Мазуру было поручено поставить на контроль вопросы комплексной застройки микрорайона «Супервосток». Напомним, что из-за строительства микрорайона прошла волна протестов со стороны местных жителей, прокуратурой выявлены нарушения в связи со строительством нового микрорайона.

«Решать эти проблемы теперь придётся в ручном режиме. Конечно, по закону и по совести», — прокомментировал Владимир Мазур рабочую поездку в своих социальных сетях. По мнению главы региона, одним из способов решения проблемы является прозрачная и проактивная градостроительная политика. Для этого главе Российского союза строителей Владимиру Яковлеву направлена просьба о поиске нового главного архитектора Томской области.

В связи с нарушениями в ходе реализации государственных программ по части строительства и капитального ремонта вынесено представление региональной прокуратуры недавно назначенному заместителю губернатора по строительству и инфраструктуре Николаю Руппелю. Ранее 18 октября заведено уголовное дело на бывшего заместителя губернатора по этому блоку.

Также организован личный прием граждан вместе с губернатором Томской области. Обращения граждан касались вопросов длительного строительства школы и благоустройства территории «Буфф-Сада», необходимости установки баскетбольной площадки на стадионе «Политехник».

Помимо личного приема граждан проведена встреча с заместителем председателя Совета АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» Виктором Деминым и Владимиром Мазуром. На встрече затрагивался вопрос строительства университетского кампуса, из-за которого было заведено уголовное дело на экс-заместителя губернатора Томской области.

Напомним, что ранее Дмитрий Демешин посетил Новосибирскую область. По обращениям граждан были инициированы проверки.