Новосибирские бизнес-объединения приступили к оценке разработанного в регионе инвестиционного стандарта

В Новосибирской области завершается внедрение регионального инвестиционного стандарта, призванного регулировать поддержку и реализацию инвестпроектов. Разработки уже оценивают представители бизнес-объединений.

Как отметили в областном минпромторге, Новосибирская область сейчас входит в число 33 регионов, где инвестиционный стандарт находится на стадии активного внедрения. Ещё в 12 субъектах РФ его уже реализуют.

Региональный инвестиционный стандарт представляет собой систему поддержки новых инвестиционных проектов. Он включает в себя инвестиционную декларацию региона, агентство развития, инвестиционные комитеты, инвестиционную карту субъекта и свод инвестиционных правил.

В Новосибирской области проект разработки инвестиционного стандарта курирует общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

«Сейчас на федеральном уровне принято решение переформатировать и стандартизировать некоторые положения во всех регионах. Нам очень важна оценка бизнеса, так как в конечном итог, цель проекта – создание благоприятной среды для увеличения притока инвестиций в Новосибирскую область посредством внедрения лучших российских и международных практик взаимодействия региональных органов власти с предпринимателями», — отметил на совещании по вопросу внедрения регионального инвестиционного стандарта в правительстве региона 18 октября министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта в Новосибирской области уже утверждена региональная инвестиционная декларация. Она подразумевает гарантированный механизм поддержки инвестиционных проектов, помогающий в устранении административных барьеров для инвестиций и предпринимательства. В документ также входит дорожная карта полного цикла для реализации проекта и информация о мерах поддержки и инвестиционных площадках.

Функции инвестиционного комитета в регионе выполняет Совет по инвестициям Новосибирской области, который ежегодно рассматривает 10-15 проектов (совокупный объём по проектам за последние пять лет составил более 150 млрд руб.), а функции агентства развития – АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

Кроме того, в Новосибирской области утверждён перечень поручений губернатора региона «О внедрении свода инвестиционных правил», разработаны и утверждены 11 алгоритмов действий инвестора на территории региона для получения доступа к ключевым элементам инфраструктуры и 11 дорожных карт, предусматривающих меры по оптимизации процедур, сроков предоставления услуг и количества запрашиваемых документов у инвестора.

Помимо этого, в августе текущего года введена в эксплуатацию Инвестиционная карта Новосибирской области.

Экспертное заключение по инвестиционному стандарту будет дано уже в октябре. В ноябре федеральная экспертная группа сформирует перечень регионов, подтвердивших стандарт.

Напомним, в ноябре 2021 года глава АИР Новосибирской области Александр Зырянов в интервью «Континенту Сибирь» отметил необходимость создания новых направлений для инвестиций в регионе.