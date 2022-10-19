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Президент РФ ввёл в Сибири режим базовой готовности, а в присоединенных регионах – военное положение
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Генерального директора сети «Дядя Дёнер» просят признать банкротом
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В работе новосибирских магазинов сети METRO продолжаются сбои
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Депутаты Заксобрания Новосибирской области предложили выделить 250 млн рублей на строительство конного манежа в Бажинске
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Вице-губернатору Томской области вынесено прокурорское представление
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Новосибирские бизнес-объединения приступили к оценке разработанного в регионе инвестиционного стандарта
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Будущее российских дорог обсудили на форуме в Казани
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Андрей Панфёров раскрыл подробности формирования именного батальона Новосибирской области
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Андрей Травников оценил риски переноса сроков запуска социально значимых объектов в Новосибирской области
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Фестиваль Дмитрия Хворостовского в Красноярске завершит выступление худрука Мариинского театра
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Андрей Травников рассказал, стоит ли новосибирским предприятиям ожидать перевода на «военные рельсы»
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В Новосибирской области будет сформирован элитный батальон «Вега»
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Стало известно, когда закончится мобилизация в Новосибирской области
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Две кредитные организации заявили о вступлении в дела о банкротстве компаний «Обуви России»
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Назначен новый главврач новосибирского онкодиспансера
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Заместитель генпрокурора РФ потребовал проверок по жалобам новосибирцев
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Новосибирские власти направят мобилизованным средства из «новогоднего» бюджета
Основатель и руководитель игровой студии Garden of Dreams, экс-совладелец сети «Квест-Хаус» и сети хостелов «Достоевский»
Cовладелец и управляющий партнер компании по проектированию и ремонту коммерческих помещений «Молодые Строители Сибири»
Управляющий ООО "Уроки налоговой схемотехники"
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
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