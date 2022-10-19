Андрей Травников оценил риски переноса сроков запуска социально значимых объектов в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о нехватке специалистов при строительстве социально значимых объектов. По этой причине существуют риски перенесения сроков их запуска.

Глава региона в ходе прямого эфира в соцсетях 19 октября рассказал о рисках при строительстве социально значимых объектов. По оценкам Андрея Травникова, при большом объеме строительства на текущий и ближайший годы существует возможность невыполнения строительных работ в установленные сроки в связи с нехваткой специалистов.

«Системных рисков, связанных с мобилизацией нет. Если будут срывы, то связаны они будут скорее всего с «нехваткой силенок» у отдельно взятых подрядных организаций», – подчеркнул губернатор.

Штрафные санкции по отношению к строительным организациям, которые пострадали из-за мобилизации, приниматься не будут. Для решения вопроса о завершении строительства и сроков сдачи объектов в эксплуатацию будут находиться способы по корректировке сроков. По словам Травникова, на текущий момент ни одна строительная организация не заявила о неготовности завершить строительство в связи с мобилизацией.

Напомним, что в ходе прямого эфира Андрей Травников также рассказал о перспективах перехода новосибирских предприятий на особые условия в связи со специальной военной операцией.