Андрей Травников рассказал, стоит ли новосибирским предприятиям ожидать перевода на «военные рельсы»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе прямого эфира в соцсетях 18 октября заявил, что перевода предприятий, не относящихся к сфере ОПК, на военные заказы не планируется.

Соответствующий вопрос был задан губернатору одним из участников прямого эфира. «Некоторые предприятия военно-промышленного комплекса получили дополнительные заказы, и нагрузка у них выросла. Но нет речи о том, чтобы переводить на «военные рельсы» гражданские предприятия. Таких задач нет», — подчеркнул губернатор.

При этом Андрей Травников признал, что существуют опасения в оттоке высококвалифицированных специалистов. Однако причиной этого явления служат и системные проблемы. Решением стала возможность своевременного бронирования сотрудников предприятиями.

«Мы не можем позволить себе остановку работы не только предприятий жизненно важного обеспечения, но и даже сельскохозяйственных организаций в период уборочной кампании», — прокомментировал губернатор.

Напомним, что Андрей Травников обозначил срок предполагаемого окончании мобилизации в Новосибирской области.