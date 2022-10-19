Андрей Травников рассказал, стоит ли новосибирским предприятиям ожидать перевода на «военные рельсы»

Алёна Золотова
 
Андрей Травников рассказал, стоит ли новосибирским предприятиям ожидать перевода на «военные рельсы»
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прояснил ситуацию с возможностью перевода предприятий региона на "военные рельсы". Фото: скриншот трансляции во "ВКонтакте"

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе прямого эфира в соцсетях 18 октября заявил, что перевода предприятий, не относящихся к сфере ОПК, на военные заказы не планируется.

Соответствующий вопрос был задан губернатору одним из участников прямого эфира. «Некоторые предприятия военно-промышленного комплекса получили дополнительные заказы, и нагрузка у них выросла. Но нет речи о том, чтобы переводить на «военные рельсы» гражданские предприятия. Таких задач нет», — подчеркнул губернатор.

При этом Андрей Травников признал, что существуют опасения в оттоке высококвалифицированных специалистов. Однако причиной этого явления служат и системные проблемы. Решением стала возможность своевременного бронирования сотрудников предприятиями.

«Мы не можем позволить себе остановку работы не только предприятий жизненно важного обеспечения, но и даже сельскохозяйственных организаций в период уборочной кампании», — прокомментировал губернатор.

Напомним, что Андрей Травников обозначил срок предполагаемого окончании мобилизации в Новосибирской области.

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