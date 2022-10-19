Стало известно, когда закончится мобилизация в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что план по мобилизации в регионе выполнен. Ожидается, что мобилизационные мероприятия завершатся уже в октябре.

Андрей Травников во время прямого эфира 18 октября в соцсети «ВКонтакте» заявил, что основной план по мобилизации выполнен. На текущем этапе идут завершающие мероприятия.

«Основной объем задания по частичной мобилизации регион выполнил», — подчеркнул губернатор.

Исходя из прогнозных данных, мобилизация окончательно завершится в конце октября. В настоящее время идет формирование подразделений под конкретные задачи.

Глава области также заявил об освобождении от мобилизации мужчин, у которых есть трое детей. Повестки, выданные таким людям, будут аннулированы, а уже мобилизованные отцы вернутся домой.

«Что касается тех мужчин, которые уже находятся на территории военного училища и полигона Шилова, то я знаю, что их руководство уже начинает сверять списки и готовит решение о том, чтобы их вернуть домой», – рассказал глава региона.

Также рассматривается вопрос о мерах поддержки семей с детьми-инвалидами, у которых призвали родителя. Губернатор отметил, что готов поддержать соответствующую меру в случае ее вынесения на обсуждение.

Напомним, что ранее Андрей Травников заявлял о сокращении бюджета на проведение новогодних праздников. Сэкономленные средства пойдут на поддержку семей мобилизованных