Две кредитные организации заявили о вступлении в дела о банкротстве компаний «Обуви России»

Заявления о вступлении в дела о банкротстве компаний OR GROUP («Обувь России») подали крупнейшие кредиторы ритейлера — Сбербанк России и Банк ВТБ. Ранее ГК потребовала расторгнуть с ними договоры о поручительстве.

Информация о подаче заявлений опубликована в картотеке арбитражного суда. Заседания по соответствующим искам пока не назначены.

Согласно данным арбитража, все компании OR GROUP в мае текущего года обратились с исками к Сбербанку России и Банку ВТБ, а также ещё одному крупному кредитору группы – Промсвязьбанку с требованием о расторжении договоров поручительства. Заявления будут рассматриваться в конце октября и ноябре.

В последние годы OR GROUP привлекала кредитные линии Банка ВТБ на 4,5 млрд руб., Сбербанка – на 2,98 млрд руб., Промсвязьбанка – на 3 млрд руб.

Напомним, что в марте Банк ВТБ объявил о намерении банкротить основателя «Обуви России» Антона Титова, покидавшего пост гендиректора группы компаний в конце 2021 года и вернувшегося к руководству ГК в июне, а в июле арбитражный суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к ритейлеру на 580 млн руб.

Заявления о признании банкротства компаний «Обуви России» за последнее время подавали ООО «Лайнер» (Владимир), ЧОП «Брест плюс», ООО «ТЭК-Магистраль», а также индивидуальные предприниматели Юлия и Александр Зозуля.

Как сообщалось, в начале текущего года OR Group объявила о ряде дефолтов по облигациям. В июне ГК предложила владельцам облигаций три варианта реструктуризации имеющейся задолженности, один из них подразумевает передачу доли в головной компании.