Сергей Фурсов назначен главным врачом новосибирского областного онкодиспансера. Соответствующий приказ подготовлен региональным минздравом. Ранее обязанности главврача диспансера исполнял Вадим Захаров.

На должность главного врача новосибирского областного онкологического диспансера назначен доктор медицинских наук, профессор Сергей Фурсов. По сообщению пресс-службы учреждения, соответствующий приказ издан министерством здравоохранения Новосибирской области. Напомним, что с 29 октября 2021 года обязанности главврача диспансера исполнял Вадим Захаров.

Общий хирургический стаж Фирсова составляет 19 лет. С1999 года занимал должность хирурга-онколога в областном хирургическом диспансере, а в 2003 году перешел на управленческую должность — назначен на должность заведующего хирургическим отделением № 1, специализирующегося на лечении злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта.

С 2016 года совмещал должность практикующего хирурга-онколога с должностью начальника медицинской службы в Городской клинической больнице им. Д.Д.Плетнёва, занимал должность заместителя главного онколога г. Москвы. С 2017 по 2021 год – главный врач ГКБ им. Братьев Бахрушиных.

Имеет орден Пирогова за развертывание госпиталя во время коронавирусной пандемии. Заслуженный врач России.

Напомним, что ранее появилось сообщение о начале прокурорских проверок в Новосибирской области. Так, из Колыванского района поступили жалобы на работу медицинских учреждений. Заместитель генерального прокурора РФ взял их рассмотрение под личный контроль.