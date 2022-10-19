Заместитель генпрокурора РФ потребовал проверок по жалобам новосибирцев

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин встретился с жителями районов Новосибирской области. По их жалобам инициированы проверки.

Личный приём заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин провёл 19 октября. В нём приняли участие жители Болотнинского, Колыванского, Мошковского и Тогучинского районов Новосибирской области, сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ по СФО.

Жители Болотного попросили прокурора посодействовать в установке павильона автобусной остановки, ремонте дороги, где трудно проехать по время распутицы, и размещении дорожного знака об одностороннем движении возле общеобразовательной школы. Они также пожаловались на ветхий аварийный жилой дом, который грозит безопасности горожан из-за риска обрушения.

Из Колыванского района прокурору поступили жалобы, в частности, на необеспечение ребёнка медицинским приспособлением для непрерывного мониторинга глюкозы, низкое качество асфальта Колыванского шоссе в районе посёлка Большой Оеш, а также отсутствие парковочных мест для инвалидов возле крупных объектов и парковочных карманов в Колывани.

Жители Мошковского района пожаловались на отсутствие освещения одной из улиц и непринятие мер по обустройству детской площадки, а также по ликвидации несанкционированной свалки. Тогучинцы рассказали прокурору о бездействии местных властей по освещению переулка, ненадлежащем состоянии дороги, необходимости устройства ливневых стоков в Тогучине и установке пандуса в многоквартирном доме посёлка Горный, где проживает человек с инвалидностью.

Проверить факты, о которых рассказали новосибирцы, Дмитрий Демешин поручил прокурору региона. Ход и результаты надзорных мероприятий заместитель генпрокурора РФ взял на личный контроль.

Напомним, что прокурором Новосибирской области в октябре был назначен Александр Бучман, ранее возглавлявший надзорное ведомство в Амурской области.