Ультрасовременные трассы и «Баден-Баден» откроются на известном сибирском курорте

Девелопер «УГМК-Застройщик» представил проект комплексного развития территории (КРТ) спортивно-туристического комплекса (СТК) «Шерегеш» на Международном строительном форуме-выставке «100+ TechnoBuild» в Екатеринбурге. В результате заключенных соглашений на курорте появятся термальный комплекс «Баден-Баден» и трассы от крупнейшего оператора горнолыжной инфраструктуры ГК «КАСКАД», а к продаже апартаментов подключится известное агентство недвижимости «Этажи».

Как отмечает застройщик, каждая из этих компаний является лидером своей отрасли с большим опытом создания и управления современной инфраструктуры для спорта и качественного отдыха.

Первое соглашение генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин подписал с операционным директором группы компаний Baden Family по Свердловской области Александром Малковым. Группа компаний управляет сетью курортов «Баден-Баден», расположенных в Екатеринбурге, Реже, Челябинске и Кургане. Масштабный термальный комплекс площадью 7,6 Га теперь появится и в Шерегеше.

На полях «100+ TechnoBuild» было также подписано соглашение о сотрудничестве с генеральным директором кузбасской горнолыжной компании «КАСКАД» Анной Ударцевой. Компания является одним из крупнейших инвесторов и ключевым оператором горнолыжной инфраструктуры СТК «Шерегеш». За последние два года организация направила на развитие курорта 3,4 млрд рублей, построив более 60 км горнолыжных трасс и восемь подъёмников.

В рамках первого этапа проекта КРТ СТК «Шерегеш» компания «КАСКАД» и «УГМК-Застройщик» возведут новые ультрасовременные горнолыжные трассы в секторе F общей протяженностью 15 км, а также новые пересадочные станции, оснащённые подъёмниками гондольного типа с комфортными шестиместными кабинками. Пропускная способность одного подъёмника составит 2 700 человек в час. Это позволит не увеличивать загрузку существующей инфраструктуры и сделать отдых максимально комфортным.

«Все работы синхронизированы: будем вводить новые подъёмники в период 2024-2030 годы в строгом соответствии с этапами застройки курорта. Нельзя, чтобы горнолыжная инфраструктура отставала в развитии от всей прочей», – отметила на строительном форуме Анна Ударцева.

Кроме того, «УГМК-Застройщик» подписал соглашение с федеральной компанией «Этажи», которая на сегодняшний день имеет более 208 офисов в России и за рубежом. Со стороны компании соглашение подписал руководитель центра новостроек Алексей Зайцев.

«Проект комплексного развития территории курорта Шерегеш мы реализуем в строгом соответствии с собственными стандартами девелопмента. Такой подход позволяет нам возводить жилые и инфраструктурные объекты, которые эксперты признают лучшими в стране. Один из наиболее значимых стандартов – тщательный выбор компаний-лидеров своих рынков, вместе с которыми мы создаем инфраструктуру премиального уровня», – подчеркнул на форуме генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Комплексное развитие курорта до 2035 года предполагает стратегия, разработанная одной из ведущих российских консалтинговых компанией Strategy Partners (входит в экосистему Сбербанка). Её реализация стала возможной с привлечением крупных инвесторов, таких, как «УГМК-Застройщик», а также аэропортовой сети «Новапорт Холдинг», которая к 2027 году планирует построить в Шерегеше аэропорт площадью порядка 4-5 тыс. кв. м. Воздушная гавань будет рассчитана на обслуживание около 200 тыс. пассажиров в год. Конкурс на её проектирование уже объявлен.