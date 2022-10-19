Новосибирские власти направят мобилизованным средства из «новогоднего» бюджета

Комиссия по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска по инициативе мэра Анатолия Локтя внесла законодательную поправку, предполагающую перевод части средств, предназначенных для проведения городских праздничных мероприятий, на нужды мобилизованных и их семей.

О решении сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть 19 октября в своём Telegram.

«Принял решение сократить бюджетные затраты на проведение новогодних мероприятий. Средства в размере 25 миллионов рублей будут направлены на оснащение всем необходимым мобилизованных жителей Новосибирска и на социальную поддержку их семей», — заявил Анатолий Локоть.

Поправка внесена в проект бюджета 2022 года и будет рассмотрена на сессии новосибирского горсовета 26 октября.

Ранее о поправке в бюджет сообщала депутат новосибирского горсовета Светлана Каверзина. В социальных сетях она отмечала, что из 25 млн рублей 15 млн предполагается направить на поддержку семей мобилизованных, 10 млн – на закупку «необходимого оборудования» самим призывникам. По словам депутата, средства будут выделены в том числе из бюджета проекта «Новогодняя столица России», инициированного на федеральном уровне.

На прошлой неделе Анатолий Локоть сообщил, что в мэрии рассматривают сокращение бюджета на городские новогодние мероприятия в связи с проведением в стране мобилизации и военной спецоперации. При этом он отметил, что решение не затронет проект «Новогодняя столица России», подчеркнув, что его реализует не только муниципалитет.

Ранее мэр также заявлял, что праздничную иллюминацию в этом году в Новосибирске оставят, поскольку она решает проблему с освещённостью города. На неё предполагается потратить 2,5 млн руб. Между тем в соседнем Красноярске запланирована установка новогодней ёлки за 16 млн руб.