Исключительный проект в сердце Новосибирска

8:00
АО «РЭС» заявило о готовности подключить к электроснабжению новый ЛДС в Новосибирске
21:01
Суд избрал меру пресечения генеральному директору АО «Кудряшовское»
18:49
В Красноярске открывается новый автосалон китайского бренда JAC
17:32
Депутаты Заксобрания Новосибирской области оценили сезон ремонта дорог в городе и области
17:22
«Она уже работает в 24 субъектах, и нас в этом списке нет»: когда в Новосибирске появится интеллектуальная транспортная система?
16:00
Сына экс-главы Кузбасса Амана Тулеева могут отправить на восстановление Донбасса
15:39
Урожай зерна в Новосибирской области превысил прогнозы – собрано 3,4 млн тонн
13:24
В Красноярске не откажутся от самой высокой ёлки в стране из-за спецоперации
12:05
Преподаватели IT-дисциплин в колледжах Новосибирской области получат прибавку к зарплате в 15 тысяч рублей
11:22
Гендиректор АО «Кудряшовское» задержан в Новосибирске
10:11
Очередное уголовное дело заведено на чиновника правительства Томской области
22:03
Новосибирские вузы вошли в рейтинг лучших учебных заведений России
21:12
Скандал с общественными обсуждениями на сайте электронной демократии Новосибирской области лег в основу уголовного дела
17:54
В Новосибирской области вдвое увеличено количество населённых пунктов для газификации – в четыре района газ придёт впервые
17:20
В Новосибирской области пройдёт крупный агропродовольственный форум
17:11
Эксперты предсказали, когда стабилизируется стоимость упаковки в России
16:11
Министерство ЖКХ выяснило, хватит ли новосибирцам угля на зиму
Основатель и руководитель игровой студии Garden of Dreams, экс-совладелец сети «Квест-Хаус» и сети хостелов «Достоевский»
Cовладелец и управляющий партнер компании по проектированию и ремонту коммерческих помещений «Молодые Строители Сибири»
Управляющий ООО "Уроки налоговой схемотехники"
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.
Мнения, публикуемые в разделе «Авторские колонки», являются позицией колумниста и могут не совпадать с мнением редакции.