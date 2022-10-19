Исключительный проект в сердце Новосибирска

19 Октябрь, Среда

8:00

АО «РЭС» заявило о готовности подключить к электроснабжению новый ЛДС в Новосибирске

18 Октябрь, Вторник

21:01

Суд избрал меру пресечения генеральному директору АО «Кудряшовское»

18:49

В Красноярске открывается новый автосалон китайского бренда JAC

17:32

Депутаты Заксобрания Новосибирской области оценили сезон ремонта дорог в городе и области

17:22

«Она уже работает в 24 субъектах, и нас в этом списке нет»: когда в Новосибирске появится интеллектуальная транспортная система?

16:00

Сына экс-главы Кузбасса Амана Тулеева могут отправить на восстановление Донбасса

15:39

Урожай зерна в Новосибирской области превысил прогнозы – собрано 3,4 млн тонн

13:24

В Красноярске не откажутся от самой высокой ёлки в стране из-за спецоперации

12:05

Преподаватели IT-дисциплин в колледжах Новосибирской области получат прибавку к зарплате в 15 тысяч рублей

11:22

Гендиректор АО «Кудряшовское» задержан в Новосибирске

10:11

Очередное уголовное дело заведено на чиновника правительства Томской области

17 Октябрь, Понедельник

22:03

Новосибирские вузы вошли в рейтинг лучших учебных заведений России

21:12

Скандал с общественными обсуждениями на сайте электронной демократии Новосибирской области лег в основу уголовного дела

17:54

В Новосибирской области вдвое увеличено количество населённых пунктов для газификации – в четыре района газ придёт впервые

17:20

В Новосибирской области пройдёт крупный агропродовольственный форум

17:11

Эксперты предсказали, когда стабилизируется стоимость упаковки в России

16:11

Министерство ЖКХ выяснило, хватит ли новосибирцам угля на зиму