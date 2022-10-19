Новосибирский театр «Глобус» представил 14 октября свою версию гоголевской «Шинели» — спектакль, где судьба горемычного чиновника рассказана неожиданным языком лирического символизма.

Октябрьская новинка малой сцены малой сцены академического молодёжного театра «Глобус» – одноактная интерпретация повести «Шинель», оригинально осмысленной режиссером Иваном Орловым, художником Никитой Афанасьевым и балетмейстером Михаила Глущенко. О том, что театр репетирует спектакль по гоголевскому тексту, «Континент Сибирь» сообщал в начале сентября.

«Шинель» – второй в нынешнем сезоне премьерный спектакль «Глобуса», а открылся сезон 22 сентября спектаклем «Звездный час по местному времени», поставленным Артёмом Терёхиным по пьесе Григория Николаева. Роднит первую в сезоне обойму глобусовских спектаклей не только их премьерный статус и малая сцена (на большой сцене «Глобуса» сезон стартует 17-18 ноября со спектакля «Алиса в стране чудес»), но и концептуальное родство. И «Шинель», и «Звездный час» – примеры метафорического, символистского театра – довольно редкого сейчас, в пору форсированной моды на «репортажную» драматургию.

Из гоголевского текста, который невольно нажил себе репутацию дежурного школьного материала, творческий коллектив «Глобуса» сделал зрелище категории must see – «американские горки» сложных, оттеночных эмоций и неожиданных символов. Иван Орлов, штатный режиссёр театра «Глобус» с 2014-го года, будучи по рождению и образованию представителем московской режиссерской генерации (учеником факультетской мастерской Леонида Хейфеца в ГИТИСе) наработал плотный режиссерский опыт в нескольких театрах России – в театре имени Моссовета, в красноярском и томском ТЮЗе, в драмтеатрах Комсомольска-на-Амуре и Томска.

Предыдущим обращением Ивана Орлова к русской классике позапрошлого века был спектакль «Не было ни гроша, да вдруг алтын», поставленный в декабре прошлого года на большой сцене «Глобуса». «Шинель» – зрелище с совсем иным сценическим форматированием – на малой сцене, глаза в глаза с полным залом, с аскетичным предметным рядом, но с более глубокой образностью. И с явным состязательным потенциалом для театральных фестивалей, конкурсов и премий. По словам Ивана Орлова, новосибирский зритель, в отличие от московского, более привязан к повествовательной драматургии, а не к интерпретаторской. Тем не менее, на символистский подход он опять отважился. И ставка эта сработала. В ноябре убедиться в этом можно будет трижды – на ноябрь для «Шинели» запланировано три показа. В том числе и в характерное для школьных культпоходов время – в 14.00.

Школьный курс литературы практически размыл в среднестатистическом гражданине читательскую эмпатию к Акакию Башмачкину: в эпоху зрелого консюмеризма сюжет с обретением и потерей шинели (то есть, стандартного пальто без дизайнерских изысков) отнюдь не каждого тронет. Тем не менее, у «Глобуса» растрогать публику очень даже получилось. Маленький ансамбль всего из четырех актеров (Иван Зрячев, Элина Зяблова, Владислав Огнев, Никита Зайцев/Станислав Скакунов) разыгрывает трагифарс в ритме яростной петербургской метели. Стремительность действа даже не требует антракта – история в буквальном смысле рассказана на одном выдохе.

Титульной аудитории «Глобуса» – школьникам старших классов – сюжетно-эмоциональный рисунок спектакля будет вполне понятен: Акакий Акакиевич, воплощенный Иваном Зрячевым, с тонкой, не лобовой узнаваемостью напоминает типичную жертву буллинга. Кстати, буллинг из-за скорострельной инфантилизации общества – реалия не только школьная. Буллинг способен отравить и жизнь вполне взрослого гражданина – лет до 25, а то и до 30.

Впрочем, взрослые зрители оценят другой слой сценического повествования – символический. Точнее, символистский: отношения Акакия Акакиевича с утилитарным предметом гардероба подняты до высокой чувственности. Нет, фетишизм тут ни при чём – Иван Орлов нашел для этого «романа с сукном» деликатную форму – одушевленную и парадоксальную. Настолько одушевленную, что сюжетом проникнутся даже те, кому муки и грёзы чиновника Башмачкина были чужды и непонятны в далёкие школьные дни.