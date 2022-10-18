Утром 18 октября в Новосибирске был задержан генеральный директор АО «Кудряшовское» Владимир Гавриленко. В отношении него было заведено несколько уголовных дел. В этот же день Колыванский районный суд избрал для него меру пресечения — заключение под стражу сроком на два месяца.

«По версии следствия, руководитель коммерческой организации из корыстных побуждений, с целью уменьшения производственных затрат, дал указания на сброс сточных вод и жидких отходов животноводства в приток реки Амба, на близлежащую территорию, а также на земли лесного фонда, что повлекло загрязнение поверхностных и подземных вод, отравление, загрязнение и порчу земли, а также причинение существенного вреда растительному миру, лесному хозяйству и окружающей среде», — говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Как следует из онлайн-трансляции из зала суда, адвокаты Владимира Гавриленко просили освободить его под залог 5 миллионов рублей. Ходатайство было отклонено, как и просьба избрать мерой пресечения домашний арест. Причиной отказа был назван тот факт, что круг свидетелей по делу до сих пор не установлен.

В итоге подсудимому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 декабря 2022 года. На данный момент постановление в силу не вступило.

Напомним, что в феврале новосибирская природоохранная прокуратура подала к АО «Кудряшовское» судебный иск. Поводом стало неисполнение предписаний по итогам проверки. По данным надзорного ведомства, предприятие должно было внедрить в производство технологии, уменьшающие вредное воздействие на окружающую среду. Предполагалось, что виновником произошедшего мог стать Кудряшовский свинокомплекс АО «Кудряшовское», однако в компании отрицали причастность предприятия к нарушению.