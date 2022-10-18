«Балтийский лизинг» предлагает клиентам шинный сервис

«Балтийский лизинг» в преддверии сезона смены резины подготовил партнерам пакетное предложение, в которое вошли два сезонных шиномонтажа и два периода межсезонного хранения шин. Воспользоваться сервисом смогут в том числе жители Новосибирска, Барнаула, Омска и Томска. Сделать это могут, как новые, так и уже действующие клиенты.

При оформлении этой услуги клиент получает соответствующий сертификат (электронный или бумажный по выбору лизингополучателя), с которым он может обратиться в сервисную компанию, все контактные данные СТО в сертификате будут указаны. Для записи в сервис, клиенту достаточно позвонить по указанному телефону, сообщить номер сертификата и согласовать дату и время визита. В СТО важно предъявить сертификат менеджеру.

В части регионов также доступна услуга мобильного шиномонтажа. Она предполагает сезонный шиномонтаж без хранения шин. Отличительная особенность этой опции в том, что клиентам не нужно ехать на станцию обслуживания, а достаточно подать заявку и указать адрес, куда могут приехать специалисты для смены шин. Мобильный шиномонтаж доступен в том числе в Барнауле, Кемерово, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Томске, Иркутске, Братске и Красноярске,

Напомним, клиенты «Балтийского лизинга» могут также воспользоваться операционной арендой. В таком случае клиент может сформировать сервисное наполнение договора из доступных опций, среди которых шинный сервис, страхование, помощь на дорогах, техническое обслуживание и плановый ремонт. Сделки по оперлизингу заключаются без первоначального взноса, сроком до 60 месяцев. Контрактный пробег устанавливается исходя из планов клиента.

Подать заявку на лизинг можно легко и быстро на официальном сайте baltlease.ru, а также в мобильном приложении компании, которое доступно не только действующим клиентам компании, но и любому пользователю смартфона с App Store, Google Play и Huawei AppGallery. Это дает возможность быстро начать сотрудничество с компанией в любое удобное для вас время: регистрируйтесь, оставляйте заявку и следите за этапами ее обработки онлайн.