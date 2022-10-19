АО «РЭС» заявило о готовности подключить к электроснабжению новый ЛДС в Новосибирске

Основные технологические работы по строительству электросетевой инфраструктуры для новой ледовой арены в Новосибирске выполнены, доложило руководство подрядчика – АО «РЭС». Суммарный объём инвестиций компании составил более 110 миллионов рублей.

Выездная проверка готовности внешних инженерных коммуникаций многофункциональной ледовой арены «Новосибирск Арена» прошла18 октября. В состав комиссии вошли представители ресурсоснабжающих организаций, руководство заказчика строительства и заместитель губернатора Новосибирской области, курирующий возведение объекта в рамках национального проекта «Демография. Спорт — норма жизни» Роман Теленчинов.

Комплекс работ по обеспечению электро-, тепло- и водоснабжения на объекте уже завершён. В частности, АО «РЭС» выполнило реконструкцию электрической подстанции «Горская», заменив силовые трансформаторы на большую мощность, построило распределительный пункт с современным электротехническим оборудованием и спаренные кабельные линии электропередачи от подстанций «Оловозаводская» и «Горская».

Как рассказали в компании, основной объём строительства кабельных линий электропередачи от подстанций завершён в 2021-2022 годах. При прокладке кабельных линий была построена специальная кабельная эстакада через реку Тулу. Организация также выполнила прокол, соединяющий два участка ЛЭП под Октябрьским мостом, длина которого составила порядка 160 м. Сейчас АО «РЭС» выполняет работы по благоустройству территории объектов электросетевого хозяйства.

«Для нас арена является достаточно знаковым объектом. Общая мощность технологического присоединения составляет более семи мегаватт. Мы построили около 7,5 километров кабельных линий электропередачи, установили распределительную подстанцию. Основные объёмы работ завершены ещё летом. Сейчас мы завершаем всё, что связано с благоустроительной частью, – рассказал в ходе выездного совещания директор по технологическим присоединениям АО «РЭС» Алексей Гвоздев. – Также работаем вместе с заявителем для получения документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию и постановку под напряжение».

По словам заместителя директора по капитальному строительству МУП «Горводоканал» Александра Лейбовича, работы по водоснабжению нового ЛДС завершены на 100% — компания готова подавать к арене воду и организовать приём стоков от объекта.

«Для водоснабжения данного объекта в рамках заключенного договора о подключении построили два водопровода диаметром 500 миллиметров из полиэтиленовых труб. Водопроводы будут решать вопрос хозяйственно-питьевых нужд, а также внутреннего и наружного пожаротушения», — рассказал Александр Лейбович.

О готовности к подключению объекта к теплоснабжению на выездном совещании сообщил заместитель директора по развитию Новосибирской тепловой компании СГК Николай Шарапов.

«К октябрю 2021 года мы выполнили свои обязательства и подали тепло, предварительно в небольшом объёме для возможности проведения внутренних отделочных работ. В настоящий момент уже выданы акты готовности. Заключены договоры теплоснабжения на период пусконаладочных работ, ждём обращения за актом о подключении», — отметил он.

Курирующий реализацию крупных инфраструктурных проектов вице-губернатор Роман Теленчинов напомнил, что с возведением арены было связано много непростых моментов.

«По этому объекту на самом деле было очень много вопросов. В ежемесячном режиме мы сверяли наши позиции по выполнению поставленных задач. Все ресурсоснаюжающие организации отработали очень хорошо — помогали нам вносить изменения в том числе и в проектную документацию, давали нам рекомендации, советы, какое оборудование лучше поставить, заменить, в связи с невозможностью поставок из-за границы», — отметил Роман Теленчинов.