Депутаты Заксобрания Новосибирской области оценили сезон ремонта дорог в городе и области

Комитет Законодательного собрания по транспортной, промышленной и информационной политике Новосибирской области в ходе заседания 18 октября констатировал положительные результаты реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» на территории региона.

По словам министра транспорта Новосибирской области Анатолия Костылевского, в текущем году было реализовано 130 объектов ремонта – 119 новых и 11 переходящих. 82 из них уже завершены и 58 полностью приняты. Общий объем финансирования за год составил 14,4 млрд рублей, из которых 8,5 млрд выделил федеральный бюджет, 5.7 млрд – областной, 180 млн – муниципальные.

Лидер Новосибирского регионального отделения Федерации автовладельцев России Владимир Кириллов обратил внимание министра на то, что Новосибирская область, по данным ГИБДД, входит в тройку антилидеров по приросту ДТП, уступая только Чукотке и Мордовии – по официальным данным, в регионе за январь-август 2022 года число дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 21% по сравнению с годом ранее. Анатолий Костылевский в ответ подчеркнул, что главная задача проекта – снижение смертности а дорогах. Всего с начала года в ДТП погибло 172 человека, что на 23 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов сообщил, что все работы по программе БКД завершаются в срок: из 25 участков 18 уже закончены и приняты, 2 в стадии приемки и 5 в работе – до конца месяца планируется закончить с дорожным покрытием, после чего еще в течение двух недель завершить работу с освещением, благоустройством и так далее.

Депутат Заксобрания Новосибирской области Владимир Анисимов напомнил о вопросе согласования работ дорожников и коммунальщиков: «Если с Горводоканалом работа налажена четко, то с СГК мы видим иную картину, прежде всего, в Ленинском районе, где общая картина благоустройства сильно нарушена», – отметил он. Заместитель мэра согласился с тем, что раскопанных участков по-прежнему достаточно много, но дорожные службы постараются сделать как можно больше в летнем режиме работы, до выпадения снега. Он также напомнил, что имеются участки, которые пришлось раскапывать за сезон несколько раз, чтобы СГК могла исправить некачественно сделанный ремонт.

«Когда, наконец, закопают улицу Бориса Богаткова?» – прямо спросил председатель транспортного комитета Валерий Ильенко. И добавил, что не требует от работников стахановских темпов, но неплохо было бы хоть немного поторопиться, ведь эта дорога имеет первостепенное значение в масштабах района и всего города. Олег Клемешов заверил, что до конца октября движение по Богаткова должно возобновиться, как и на всех остальных.

«Все объемы по БКД будут выполнены на сто процентов, – резюмировал Валерий Ильенко. – Новосибирск по сравнению с прошлым годом проделал огромную работу. И такая же ситуация в области. Есть ряд контрактов с недобросовестными подрядчиками, которые будут расторгнуты. Но в целом, я считаю, год заканчивается успешно».