«Она уже работает в 24 субъектах, и нас в этом списке нет»: когда в Новосибирске появится интеллектуальная транспортная система?

В начале 2022 года министерство транспорта Новосибирской области объявило о готовности развернуть в ближайшие два года интеллектуальную транспортную систему, проект которой уже был отправлен в «Дороги России». Насколько на эти планы повлияли последующие события, говорилось на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Новосибирской области 18 октября.

Заместитель председателя комитета Сергей Титков подчеркнул, что интеллектуальная транспортная система – не уникальное решение. «Она уже работает в двадцати четырех субъектах Федерации – и нас в этом списке нет», – сказал депутат. Он также напомнил о том, что в первый год федеральный бюджет выделил два транша в размере 310 млн и 80 млн рублей, которые не были освоены из-за нехватки технических средств и возвращены: «17 октября мы получили информацию о том, что нам Москва выделила еще 852 миллиона. Не хотелось бы потерять еще и их».

Председатель комитета Валерий Ильенко согласился со своим заместителем и назвал одной из причин неудачное соглашение с «Ростелекомом» на установку оборудования, из-за которого сроки введения системы сдвинулись почти на год. «Сейчас мы заключили новый договор, с компанией «Ситроникс», но и здесь мы столкнулись с рядом проблем – система давала частые сбои, нам даже поступали предложения расторгнуть и этот контракт, – вспоминает депутат. – Но работа была продолжена и сегодня мы начинаем получать реальные результаты. Накануне мы провели расширенное совещание, на которое пригласили всех участников процесса – и пришли к выводу, что первые этапы будут завершены в заранее оговоренный срок, 15 ноября 2022 года, что не может не радовать».

О том, что представляют собой первые этапы, рассказал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский. По его словам, в настоящее время Новосибирская область выходит на первый уровень зрелости, в который входит организация единого Центра управления дорожным движением и интеграция в общую интеллектуальную систему не менее 20% регулирующих светофоров. Второй этап – подключение не менее четырех основных подсистем и интеграция от 40% светофоров. «Начнем с основных магистралей», – подчеркнул министр. Именно на это и были выделены 852 млн рублей из федерального бюджета.

Возможные проблемы от ограничения поставок оборудования из-за рубежа, по информации подрядчика, на сроки выполнения контракта не повлияют. Президент «Ситроникса» Николай Пожидаев, также принявший участие в заседании, напомнил о том, что усилители связи относятся к критически важному оборудованию, куда «импорту» вход был и так закрыт – и до 2023 года все необходимое оборудование российского производства будет поставлено.