Новосибирский завод стал лидером в нацпроекте по сокращению времени процесса производства

Новосибирский механический завод «Искра» признан одним из самых успешных предприятий, на котором реализуется нацпроект «Производительность труда». Награждение прошло в рамках форума «Производительность 360» в Сочи.

На мероприятии наградили самые результативные предприятия и субъекты РФ в рамках национального проекта, рассказали в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

Одно из крупнейших в России предприятий по производству промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, Новосибирский механический завод «Искра» получил награду в номинации «Предприятие-лидер по сокращению времени протекания процесса». Вместе с экспертами Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) сотрудникам компании удалось снизить время изготовления латунного колпачка для капсюлей-воспламенителей от получения материала со склада до отгрузки потребителю с 80 до четырёх дней.

На пленарной сессии форума министр экономического развития РФ Максим Решетников подвёл итоги трехлетней реализации нацпроекта. В него вступили порядка 4000 компаний из 78 регионов, ещё две тысячи организаций подали заявки на участие.

«Половина участников нацпроекта уже смогла на треть повысить скорость производства и на 50% – выработку продукции. Благодаря этому компании увеличили свои доходы на 61 млрд рублей. Общий вклад участников проекта в рост ВВП приближается к 400 млрд рублей», – заявил Максим Решетников.

Также министр отметил, что многие субъекты, видя эффект от проекта, дополнительно к федеральным мерам поддержки запускают региональные. Например, Новосибирская область предоставляет субсидии на приобретение оборудования.