Новосибирский завод стал лидером в нацпроекте по сокращению времени процесса производства

Юлия Моисеева
 
Миниатюра для: Новосибирский завод стал лидером в нацпроекте по сокращению времени процесса производства
Фото предоставлено Агентством инвестиционного развития Новосибирской области

Новосибирский механический завод «Искра» признан одним из самых успешных предприятий, на котором реализуется нацпроект «Производительность труда». Награждение прошло в рамках форума «Производительность 360» в Сочи.

На мероприятии наградили самые результативные предприятия и субъекты РФ в рамках национального проекта, рассказали в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

Одно из крупнейших в России предприятий по производству промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, Новосибирский механический завод «Искра» получил награду в номинации «Предприятие-лидер по сокращению времени протекания процесса». Вместе с экспертами Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) сотрудникам компании удалось снизить время изготовления латунного колпачка для капсюлей-воспламенителей от получения материала со склада до отгрузки потребителю с 80 до четырёх дней.

Новосибирский завод стал лидером в нацпроекте по сокращению времени процесса производства - Фотография
Фото предоставлено Агентством инвестиционного развития Новосибирской области

На пленарной сессии форума министр экономического развития РФ Максим Решетников подвёл итоги трехлетней реализации нацпроекта. В него вступили порядка 4000 компаний из 78 регионов, ещё две тысячи организаций подали заявки на участие.

«Половина участников нацпроекта уже смогла на треть повысить скорость производства и на 50% – выработку продукции. Благодаря этому компании увеличили свои доходы на 61 млрд рублей. Общий вклад участников проекта в рост ВВП приближается к 400 млрд рублей», – заявил Максим Решетников.

Также министр отметил, что многие субъекты, видя эффект от проекта, дополнительно к федеральным мерам поддержки запускают региональные. Например, Новосибирская область предоставляет субсидии на приобретение оборудования.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  