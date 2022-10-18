Сына экс-главы Кузбасса Амана Тулеева могут отправить на восстановление Донбасса

Сын бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева Дмитрий может отправиться в зону проведения военной спецоперации. Об этом сообщил экс-глава Кузбасса в своём Telegram.

Как следует из сообщения, опубликованного на канале Амана Тулеева, его сын уже прошёл подготовку по восстановлению разрушенных объектов.

В своём сообщении экс-глава Кузбасса отмечает, что происходящее в стране нарушило привычную жизнь россиян, люди беспокоятся за близких.

«И я за своего старшего сына боюсь. Он профессиональный дорожник, и профессия у него очень востребованная. Он уже прошёл специальную двухнедельную подготовку по восстановлению дорог и возведению понтонных мостов. Возможно, направят в Донецк», — написал Аман Тулеев, который также рассказал, что за сына беспокоится и его жена – «начинает день с валерьянки, заканчивает валидолом».

Сын Амана Тулеева Дмитрий руководит федеральным учреждением «Сибуправдор». По данным информационно-аналитической системы «СПАРК», он также являлся совладельцем двух ныне недействующих кредитных потребительских кооперативов, зарегистрированных в Новосибирске, и ликвидированной московской транспортной компании. В 2016 году Дмитрий Тулеев требовал исключить его из числа учредителей одного из кредитных кооперативов. По словам Тулеева-младшего, его включили в организацию без его согласия. В ФКУ «Сибуправдор» отмечали, что причастность Дмитрия Тулеева к кооперативу негативно сказывается на репутации управления и его руководителя.