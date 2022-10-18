Новосибирские аграрии завершили уборку зерновых и зернобобовых культур, собрав почти 3,4 млн тонн зерна – урожай этого года вплотную приблизился к рекордному историческому показателю. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

За время уборочной кампании 2022 года аграрии региона обмолотили 1 522 000 га зерновых и зернобобовых культур, завершив уборку 17 октября. «В этом году общая посевная площадь возросла в Новосибирской области на 74 тысячи гектаров, главным образом – за счет введения в оборот ранее не использовавшихся земель сельхозназначения. Такие земли мы ежегодно вводим в оборот, в том числе при поддержке государства. Аграрии продолжили процесс интенсификации растениеводства. Например, приняли меры по улучшению питания растений (внесли рекордный объем минеральных удобрений), а также улучшили защиту сельхозкультур от вредителей и модернизировали парк техники и оборудования», – рассказал Евгений Лещенко.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области, государственная поддержка аграриев в 2022 году в регионе существенно увеличена. Объем финансирования госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», утвержденной правительством региона в 2022 году, составляет более 4,7 млрд рублей, из которых 3,4 миллиарда – это средства областного бюджета.

Внутреннее региональное потребление зерна растет, в этом году на продовольственные нужды, зернофураж для отрасли животноводства, создание семенного фонда потребуется порядка 1,7-1,8 млн тонн зерна. Оставшийся объем – около 1,4 млн тонн – сельхозпроизводителям региона необходимо реализовать на российском или зарубежном рынках.

Как рассказал глава регионального минсельхоза, Новосибирская область продолжает поставлять излишки зерна как в другие регионы нашей страны, так и на экспорт. Основные зарубежные потребители зерна – Казахстан, Китай, Монголия, Киргизия и ряд других азиатских стран. Реализация зерна за пределы региона позволит сохранить баланс спроса и предложения, сформировать более взвешенный и необходимый для развития отрасли уровень цен. Меры по стабилизации цен на зерно принимаются и государством: выделяются дополнительные средства на субсидирование железнодорожных перевозок зерна, ведется закупка в интервенционный фонд.

«Федеральный минсельхоз принял наши предложения, которые расширят возможности новосибирских сельхозпроизводителей продавать зерно в государственный интервенционный фонд, – отметил Евгений Лещенко. – На данный момент хозяйства региона, желающие продавать зерно государству, проходят аккредитацию. Цена на госзакупках – вполне привлекательная. Например, за тонну пшеницы 3 класса стартовая цена на торгах – почти 16 тысяч рублей. Кроме того, в Новосибирской области практически все ключевые элеваторы аккредитованы для хранения зерна интервенционного фонда».

Ранее, министерство сельского хозяйства сообщило о том, что на 7 октября уже убрано 95% площадей картофеля с 3252 гектаров. Валовой сбор превысил 60 тысяч тонн.