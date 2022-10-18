Гендиректор АО «Кудряшовское» задержан в Новосибирске

В Новосибирске задержан генеральный директор АО «Кудряшовское» Владимир Гавриленко. Об этом «Континенту Сибирь» сообщили источники в правоохранительных органах 18 октября.

По данным источников, в отношении Гавриленко заведено несколько уголовных дел. Одно из них – о порче земли (ст. 254 УК РФ).

В пресс-службе компании «Сибагро», куда входит АО «Кудряшовское», обещали предоставить комментарий в ближайшее время.

Напомним, что в феврале новосибирская природоохранная прокуратура подала к АО «Кудряшовское» судебный иск. Поводом стало неисполнение предписаний по итогам проверки. По данным надзорного ведомства, предприятие должно было внедрить в производство технологии, уменьшающие вредное воздействие на окружающую среду.

Как тогда прокомментировали «Континенту Сибирь» в «Кудряшовском», на предприятии используются наилучшие доступные технологии (НДТ). В организации также подчеркнули, что комбинат по результатам прокурорской проверки не определён как источник неприятного запаха в Новосибирске.

В мае в Новосибирской области также велась следственная проверка по факту загрязнения реки Амба в Колыванском районе. Предполагалось, что виновником произошедшего мог стать Кудряшовский свинокомплекс АО «Кудряшовское», однако в компании отрицали причастность предприятия к нарушению.

UPD: В СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что уголовное дело в отношении руководителя предприятия заведено по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам), ч.1 ст. 254 УК РФ (загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с иными опасными биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде) и ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтожение, повреждение лесных насаждений в результате загрязнения, иного негативного воздействия, если они причинили крупный ущерб).

«По версии следствия, 37-летний руководитель коммерческой организации в 2022 году из корыстных побуждений, с целью уменьшения производственных затрат, дал указания на сброс сточных вод и жидких отходов животноводства в приток реки Амба, на близлежащую территорию, а также на земли лесного фонда, что повлекло загрязнение поверхностных и подземных вод, отравление, загрязнение и порчу земли, а также причинение существенного вреда растительному миру, лесному хозяйству и окружающей среде», — говорится в сообщении следственного комитета.