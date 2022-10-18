Очередное уголовное дело заведено на чиновника правительства Томской области

За уголовными делами в отношении двух бывших заместителей губернатора Томской области последовал арест управляющего делами областной администрации. Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Уголовное дело на управделами администрации Томской области заведено по ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, с апреля 2021 года по май 2022 года управделами обладминистрации подписывал официальные письма о выделении вертолёта руководителю одной из организаций под видом служебной необходимости. При этом он знал, что перелёты совершаются в личных целях.

Ущерб от действий чиновника составил 4 млн руб. Управделами отправлен под домашний арест.

Согласно информации на сайте администрации Томской области, управделами регионального правительства является Анатолий Иванов. На этой должности он находится с 2012 года, когда главой региона стал Сергей Жвачкин, ушедший в отставку в мае текущего года.

Напомним, что ранее уголовные дела были заведены в отношении двух бывших заместителей губернатора Томской области. В июле по подозрению в крупной растрате был задержан экс-вице-губернатор региона Юрий Гурдин, в октябре ему также вменили использование подложных документов. Накануне уголовное дело было заведено на бывшего заместителя губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто, его подозревают в хищении при строительстве школы. Примечательно, что оба чиновника покинули администрацию региона в мае после отставки бывшего главы области Сергея Жвачкина.