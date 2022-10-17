Жители микрорайона Нижняя Ельцовка на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщили о том, что получили ответ из МВД России о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Причиной обращения в правоохранительные органы стал скандал вокруг общественного обсуждения проекта планировки территории на сайте электронной демократии Новосибирской области.

Скандал после обнародования итогов общественных обсуждений проекта планировки территории в Советском районе Новосибирска (территория между границами самого района, городских лесов и Бердским шоссе, включая микрорайоны Щ и Нижняя Ельцовка, а также территорию бывшего пионерлагеря «Юный медик») разразился из-за того, что жители обнаружили на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» замечания людей, которые либо не оставляли комментарии, либо уже умерли. Инициативная группа представителей Нижней Ельцовки еще в июле направила заявления (есть в распоряжении редакции) в Генеральную прокуратуру РФ, Управление ФСБ и ГУ МВД России по Новосибирской области.

Свой запрос в МВД и прокуратуру Новосибирской области направил и «Континент Сибирь». Нашей редакции правоохранительные органы тогда ответили, что идет доследственная проверка фактов, изложенных в запросе.

И вот жителями микрорайона был получен первый ответ от следственного департамента МВД России, в котором говорится: «Проведенной проверкой установлено, что 6 октября следственным подразделением вышеуказанного органа внутренних дел возбуждено уголовное дело … по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерный доступ к компьютерной информации). Во исполнение данных главным следственным управлением ГУ МВД по Новосибирской области указаний в настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на полное и всестороннее исследование обстоятельств произошедшего».

Как рассказывал «Континент Сибирь», жители микрорайонов Щ и Нижняя Ельцовка засомневались в итогах общественного обсуждения на сайте электронной демократии Новосибирской области по проекту планировки и межевания территории. Несмотря на то, что проект утвердили, люди продолжили разбираться в ситуации. Выяснилось, что некоторые участники обсуждения, а это в основном люди пожилые, давно не пользуются порталом «Госуслуги». А затем обнаружили фамилии, имена и отчества как минимум трех человек, оставивших свои комментарии в поддержку проекта планировки, которые умерли задолго до общественных обсуждений.