В Новосибирской области вдвое увеличено количество населённых пунктов для газификации – в четыре района газ придёт впервые

Правительство Новосибирской области утвердило новые направления для газификации – в Чистоозёрный, Купинский, Баганский и Карасукский районы природный газ по сети придёт впервые. Объём финансирования мероприятий составляет 23,5 миллиарда рублей.

Изменения в региональную программу газификации правительство Новосибирской области приняло на очередном заседании под руководством губернатора Андрея Травникова 17 октября.

Как напомнил на заседании министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, в июне в рамках Петербургского международного экономического форума правительство Новосибирской области и ПАО «Газпром» подписали дополнение к программе ПАО «Газпром» по развитию газоснабжения и газификации региона. В рамках дополнения планируется газификация нового направления — Чистоозерный – Купинский – Баганский – Карасукский районы, а также отдельных населённых пунктов. Объём финансирования мероприятий составляет 23,5 миллиарда рублей.

Это решение позволило вдвое увеличить число населённых пунктов в программе газификации Новосибирской области (плюс к программе – 33 населённых пункта, 31307 домовладений).

В региональной программе также актуализированы план-график догазификации Новосибирской области и объёмы финансирования мероприятий в рамках догазификации. Количество домовладений, подлежащих догазификации, составляет 59,5 тысяч, объём финансирования мероприятий догазификации – 11,4 миллиарда рублей (средства Единого оператора).

Напомним, по программе догазификации губернатор Андрей Травников поручил в отношении тех льготных категорий граждан, которым полагалась 50-процентная компенсация стоимости внутридомового газового оборудования, увеличить эту компенсацию до 100 процентов с ограничением стоимости – не более 100 тысяч рублей. Работа ведётся правительством Новосибирской области в рамках исполнения поручений президента РФ о догазификации домовладений без привлечения средств граждан.

Постановление, вносящее изменения в региональную программу газификации, после подписания будет опубликовано на сайте правительства Новосибирской области.

Как сообщалось, в июле бюджетный комитет Законодательного собрания Новосибирской области одобрил проект газификации сельских районов, согласно которому планируется подвести газ к более чем 60 тысячам домовладений.