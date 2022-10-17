В Новосибирской области пройдёт крупный агропродовольственный форум

В Новосибирске идёт подготовка к проведению V Новосибирского агропродовольственного форума и международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя». Мероприятия пройдут 9-11 ноября в новосибирском «Экспоцентре».

Как напомнили в правительстве Новосибирской области, форум и выставка традиционно проходят на одной площадке. Их участниками станут несколько тысяч человек.

В числе участников мероприятий — российские и зарубежные производители и поставщики техники, материалов и оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, управленцы и специалисты предприятий АПК и фермерских хозяйств Сибири и Дальнего Востока, представители органов власти, отраслевых ассоциаций и союзов, а также ведущие эксперты и учёные.

Главный организатор форума – правительство Новосибирской области — представляет в этом году разноплановую деловую программу, охватывающую все сферы АПК и включающую более 30 мероприятий.

Основной темой обсуждения станет интеграция производства, науки и образования для эффективного развития АПК, обеспечения продовольственной независимости и технологического суверенитета. Мероприятия будут посвящены вопросам цифровизации сельского хозяйства, в том числе разработке и применению отечественных цифровых решений, развитию российского семеноводства, селекционно-племенной работы, поддержке молочного скотоводства и других отраслей, производству органической продукции, инвестированию в сферу АПК в условиях санкционного давления и многим другим темам.

В конференциях, круглых столах, семинарах, панельных дискуссиях примут участие ведущие российские и международные эксперты. В рамках форума также пройдут выставки достижений АПК и племенных животных «Сила Сибири», конкурс на лучшего по профессии среди зоотехников, конкурсы фоторабот и видеоматериалов по сельской и аграрной тематике, а также брендов продуктов питания и напитков «Вкусы Сибири» и ряд других мероприятий.

В последний день проведения форума, 11 ноября, наградят победителей трудового соревнования в агропромышленном комплексе Новосибирской области. Лучшим фермерам и представителям предприятий торжественно вручат ключи от автомобилей.

Одновременно с агропродовольственным форумом состоится крупнейшая за Уралом международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя», в которой примут участие более 300 компаний.

Вход для посетителей выставки и форума свободный. Зарегистрироваться для участия можно на сайте мероприятия.

Напомним, в этом году в Новосибирске впервые прошёл форум инноваторов IN’HUB.